5億高中生命案！賴母律師提證據槓上中檢：鐵證斑斑可考
台中5億高中生墜樓案，因家屬委託知名法醫高大成協助勘驗，引爆諸多疑點待釐清，包括賴男遺體手臂上的針孔，以及頸部疑似有勒痕等等，對此，台中地檢署發出聲明澄清，表示針孔為醫護搶救時所致，且賴男搶救時頸部有戴上頸環等，盼外界勿多做臆測，但賴母委託律師許維哲指出，已取得搶救時的相關影片，能證實針孔與搶救無關，並強調已將所有資料呈上檢方、聲請證據調查，最後更表示「鐵證斑斑可考，豈容隻手遮天」。而此案目前仍在偵辦中，詳細情況還有待檢調一一釐清。
記者林盈君／綜合報導
據了解，賴姓高中生因繼承家族5億遺產，又爆出身世複雜，引發社會討論，案發當天，賴男與地政士夏姓助理登記結婚，卻在約2小時後墜樓身亡，引發賴母質疑案情不單純，並向市議員陳情，又向法醫高大成委託協助勘驗。而高大成在勘驗案發地點、賴男遺體後，指出部分他認為案件不合理之處，包括賴男墜樓後，現場並無大片血跡，且賴男僅手部骨折；另外，也發現賴男右手臂有不明針孔，頸部疑似有勒痕等等，並大膽推測此案非輕生而係他殺等。
不過對此，台中地檢署也發出聲明駁斥，表示經檢方相驗，對死者遺體仔細勘查後，確認醫護人員於搶救時，有在賴男左右手施打針劑，並對賴男使用護頸，因此就現有事證判斷，應為醫護搶救時所導致，至於賴男是否遭下藥，體內有無藥物反應，還待解剖鑑定報告出爐才能釐清，也呼籲外界人事勿多加臆測，避免誤導民眾、以及案件偵辦方向。
而賴母委託律師許維哲，於3日發出聲明指出，已取得救護車內的相關影片，當時救護員並未對賴男施打任何急救藥物，且根據院方的現場急救照片，也僅在左手施打點滴，質疑賴男右手臂的4處針孔，與院方急救程序無關，更表示，目前已將相關資料上呈檢方，聲請證據調查，強調「鐵證斑斑可考，豈容隻手遮天」。而全案檢調仍持續偵辦中，相關案情進度等，還有待司法調查釐清。
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