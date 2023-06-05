研華運用微軟Azure OpenAI　實踐高效智能製造

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Advantech WISE-IoT運用Azure OpenAI，充分發揮 Azure OpenAI 生成自然語言文字的能力，讓使用者得以更快速地找到答案，提升整體自動化生產線的整體設備效能OEE（Overall Equipment Effectiveness）並實現預測性保養；此外，藉由提供設備商提供完整的解決方案，降低設備的安裝和操作難度。當發生異常時，亦能快速定位問題，並將相關使用手冊推播並同時提供維修方法和步驟的提示。
研華指出，WISE-IoT整合Azure OpenAI的功能包含：1.進行智能維護，包含提供重要支援、快速解決故障，以減少生產線停機時間：此將使得製造商能夠最大程度提高生產效率和整體設備效能（OEE），以最大化產量。
2.即時監測和決策支援：結合 OpenAI 和 WISE-IoT 的即時資料處理和監測技術，客戶即時取得工業設備和系統的生產參數和流程指標，做出快速決策，提升生產效率。創建互動式的數據可視化儀表板和報告，客戶直觀理解數據，與利益相關者分享洞察和見解。
3.先進的機器學習和人工智慧技術：WISE-IoT提供Data AI的先進模型和演算法，使客戶能夠進行高級的資料分析、預測和模型訓練。與WISE-iFactory的工業智能解決方案相結合，降低設備安裝和操作難度，適用於工業領域的資料分析和預測，並提供維修提示和步驟；此外，亦可透過語意理解和人工智慧驅動的設備自動化，有效應用於不同場景。
研華WISE-IoT與Azure OpenAI攜手合作，完美整合語義分析和人工智慧驅動的數位轉型，以有效應用於各種場景，從而改變製造業的運營方式，不僅提高效率和生產力，同時為客戶帶來全新的製造體驗。未來，WISE-IoT將持續深化Azure OpenAI的整合，進一步開發即時商業智慧和AI等多種功能，並計劃將此解決方案推廣至金屬精密加工、食品加工、汽車電子零組件和鞋業紡織等各個產業領域。