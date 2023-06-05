造浪者現形2／選舉壓力大！政黨內愛苗難滋長　黨工記者較易配對

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一名國民黨幕僚坦言，幕僚確實較容易發生辦公室戀情，尤其年輕人容易發生這樣的事，另黨工跟記者的戀情也不少，但對於辦公室戀情黨中央採取自由開放態度，並不會下令禁止。不過，該幕僚也說，有幕僚前輩會特別提醒，不要與記者發展為情侶關係，若在一起恐導致工作受到影響，倘若不歡而散，不論事實真相為何，極有可能傷害到黨或工作同仁。
另一名藍委幕僚則說，選舉期間工作繁重，其實沒有多餘心力可以發展戀情，目前為止沒有碰過選舉過程中發展出戀情的例子，也沒有碰過被禁止辦公室戀情的狀況。一名綠營幕僚也深有同感，如果還沒接近選舉，是有可能產生辦公室戀情，不過一旦進入崩潰的選舉，就會有很高機率對身旁的同事厭倦不已，遑論是談戀愛。他說，基本上長官不僅不會阻止，看到兩人情投意合的時候，還會想辦法搓合對方，就跟一般企業的辦公室一樣，辦公室戀情不太有什麼偶像被禁止談戀愛的類似情節發生。
曾任台北市前市長柯文哲幕僚、現任台北市議員林珍羽說，黨工之間通常是日久生情，通常是演變為友達以上、戀人未滿的狀態，但是黨工之間談戀愛比較少見，同一個部門比較難發展成戀情，畢竟工作上會有些意見不同。反而是黨工與記者之間談戀愛比較常見，可能是欣賞黨工、理念相近、可能是記者常與黨工多了解與多聊聊而在一起。
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