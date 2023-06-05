造浪者現形1／各黨都有性騷傳聞！要果斷處理　幫受害者主持公道

造浪者現形2／選舉壓力大！政黨內愛苗難滋長　黨工記者較易配對

▲總統府副秘書長黃重諺，太太是曾任主播的林秉儀。（圖／資料照片）
▲總統府副秘書長黃重諺，太太是曾任主播的林秉儀。（圖／資料照片）

政治中心／台北報導

Netflix 夯劇《人選之人—造浪者》是台灣首部探討政治幕僚的職人劇，從幕僚觀點來看政壇幕後的點點滴滴，4月底上映後佳評如潮。近日因政壇陸續爆發性騷案，情節與劇情有頗多類似之處，更可見戲如人生，很多劇情內容確實都在政壇中實際上演。《NOWnews今日新聞》推出「造浪者現形」專題，從各個面向，請朝野各政黨幕僚討論，他們自己的生活，是否都與《人選之人》有相似之處。

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愛情是戲劇常見的元素，《人選之人》中的男主角陳家競已婚、女主角翁文方也有交往多年的伴侶，兩人劇中雖沒有愛情戲，但劇中小黨工蔡易安，卻與《時代日報》記者許文君曖昧不斷。有趣的是，現實生活中政黨內雖也會有辦公室戀情，但因朝夕相處太過親密，同黨情侶並不多見，反而是政媒情侶、夫妻檔更多，例如總統府副秘書長黃重諺曾任民進黨文宣部主任，他的太太就是曾任主播的林秉儀。

一名國民黨幕僚坦言，幕僚確實較容易發生辦公室戀情，尤其年輕人容易發生這樣的事，另黨工跟記者的戀情也不少，但對於辦公室戀情黨中央採取自由開放態度，並不會下令禁止。不過，該幕僚也說，有幕僚前輩會特別提醒，不要與記者發展為情侶關係，若在一起恐導致工作受到影響，倘若不歡而散，不論事實真相為何，極有可能傷害到黨或工作同仁。

另一名藍委幕僚則說，選舉期間工作繁重，其實沒有多餘心力可以發展戀情，目前為止沒有碰過選舉過程中發展出戀情的例子，也沒有碰過被禁止辦公室戀情的狀況。一名綠營幕僚也深有同感，如果還沒接近選舉，是有可能產生辦公室戀情，不過一旦進入崩潰的選舉，就會有很高機率對身旁的同事厭倦不已，遑論是談戀愛。他說，基本上長官不僅不會阻止，看到兩人情投意合的時候，還會想辦法搓合對方，就跟一般企業的辦公室一樣，辦公室戀情不太有什麼偶像被禁止談戀愛的類似情節發生。

曾任台北市前市長柯文哲幕僚、現任台北市議員林珍羽說，黨工之間通常是日久生情，通常是演變為友達以上、戀人未滿的狀態，但是黨工之間談戀愛比較少見，同一個部門比較難發展成戀情，畢竟工作上會有些意見不同。反而是黨工與記者之間談戀愛比較常見，可能是欣賞黨工、理念相近、可能是記者常與黨工多了解與多聊聊而在一起。

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