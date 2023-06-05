中日防長香格里拉雙邊會　分析：有助管控分歧

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陸媒澎湃新聞報導，接近會議的消息人士表示，雙方對各自關切的問題交換了意見，就兩國防務部門之間保持溝通達成一致，並且繼續推進中國軍隊和日本自衛隊之間的對話與交流。
澎湃新聞引述中國軍事代表團成員、軍事科學院戰爭研究員曹延中指出，當前中日關係面臨複雜局面，地區局勢複雜因素增多，在這種背景下保持溝通，有助管控分歧，防止誤判。
曹延中指出，「李尚福在會晤期間提及台灣問題，是再次向日本強調我們在台灣問題上的堅定立場」。
他說，日本近年來積極跟隨美國遏制中國的腳步，不斷出現涉及台灣問題的消極言論，例如近期七大工業國集團（G7）廣島峰會也提及了台灣問題，「這種干涉中國內政、損害中國主權的行為，我們必須鮮明表明態度和立場」。
歷經16年磋商、為防止中日海空突發事件的防務部門直通電話5月正式啟用，外界廣為關注。
此前，中國國防部於3月底公布，根據中日兩國防務部門商定的工作計畫，雙方完成了海空聯絡機制直通電話線路建設，將就啟用安排保持溝通。直通電話的建成將有效充實中日防務部門溝通管道，加強雙方海空危機管控能力，有利於進一步維護地區和平穩定。
中國國防部之後於5月中旬發布消息說，李尚福在北京與濱田靖一首次使用中日防務部門海空聯絡機制直通電話進行通話，就兩國和兩國防務關係交換了意見。
日本防衛省則在官網表達了日方對直通電話啟用的歡迎，並肯定了包括直通電話在內的「海空聯絡機制」有望發揮「增進兩國互信、避免突發事件」的重要作用。（編輯：唐佩君）1120605