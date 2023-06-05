高雄市區瞬間強降雨導致多處淹水 高市府水情中心三級開設
由於對流雲系發展旺盛，氣象局對高雄發布大雨特報，高雄4日晚間9時許突然下起強降雨，水利署針對新興、前鎮、前金、鹽埕、苓雅等5區，發布淹水一級警戒，鳳山、三民等2區，發布淹水二級警戒，其他示警區域還有鼓山區、左營區、旗津區、小港區、鳥松區，提醒民眾留意。高雄市政府水情中心也三級開設。
記者郭凱杰／高雄報導
市長陳其邁表示，市府水情中心已三級開設，有災情可撥打119、1999，市府團隊隨時嚴密戒備、盡快排除，請市民朋友留意安全。目前雨勢已經稍微趨緩，積水情形也逐漸消退。
4日晚間21時左右高雄市區瞬間下起強降雨，截至23時最大降雨量新興區，時雨量77.5mm，瞬間大雨10分鐘20.5mm，已超過5年防洪頻率1.4mm/hr。高市府水情中心掌握相關氣象通報資料，立即於22時30分擴大三級開設，以監控各地水情狀況。
高市府水利局同時也公布瞬間強降雨期間計接獲4處慢車道發生積水情形包括.新興區民族路南向慢車道（中東街至六合路）、新興區民生路東向慢車道（金門街至福建街）、中正交流道下涵洞慢車道、前鎮區成功二路(台糖物流園區前)慢車道以上轄區警力協助管制交通，避免人車誤入積水範圍，以維通行安全。