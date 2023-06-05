造浪者現形1／各黨都有性騷傳聞！要果斷處理　幫受害者主持公道

造浪者現形3／新進黨工要有熱情！學長姐拉學弟妹加入　避免臥底

▲ 民進黨仿《人選之人》劇照拍照片。翻攝民進黨臉書
▲ 民進黨仿《人選之人》劇照拍照片。翻攝民進黨臉書

政治中心／台北報導

Netflix 夯劇《人選之人—造浪者》是台灣首部探討政治幕僚的職人劇，從幕僚觀點來看政壇幕後的點點滴滴，4月底上映後佳評如潮。近日因政壇陸續爆發性騷案，情節與劇情有頗多類似之處，更可見戲如人生，很多劇情內容確實都在政壇中實際上演。《NOWnews今日新聞》推出「造浪者現形」專題，從各個面向，請朝野各政黨幕僚討論，他們自己的生活，是否都與《人選之人》有相似之處。

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《人選之人》中的公正黨新進黨工張亞靜，與自己的老師趙昌澤發生婚外情，趙昌澤後來加入民主和平黨，還成了副總統候選人，競選期間張亞靜才加入公正黨，一度被懷疑是民和黨派來的臥底。新人黨工來來去去，政黨在招募時也會努力查核、肉搜，希望找到認同自己理念的年輕人加入，也要避免遭到滲透，最好的方法就是一個拉一個，由學長學姊找學弟學妹加入，對新人過去的背景會比較了解。

一名國民黨幕僚透露，確實曾遇過臥底，某次黨部舉辦青年營隊時，就遇到民進黨的人報名參加青年營隊，並將現場狀況給拍下，對外指控國民黨營隊沒人參加，因此，青年營隊會嚴格審查報名學員背景與學歷，透過網路搜尋方式了解對方背景，並要求對方留下社群軟體帳號，倘若發現是假帳號，就不會錄取。

該幕僚說，對於新進黨工或幕僚，較不會有嚴格審核，原因是大部分黨工或幕僚，都是透過朋友推薦，扮演擔保的角色，不過若是自己應徵而來的黨工，在面試時就需要多方打聽，了解過去工作經歷，假設上一份工作是在其他政治人物辦公室，會以閒聊打聽方式探詢該人狀況。

綠營幕僚也說，黨工或選戰專案人員，基本上是一個拉一個，像劇情中學長拉學弟妹，在黨內工作基本上對黨要有認同，要找人也會找政治理念契合的人或熟識的，不可能去找對民進黨不認同的人。他也笑說，當黨工待遇會比較辛苦， 跟一般工作一樣面試，對黨有沒有認同其實也看得出來，不太需要太認真的查核。

曾任台北市前市長柯文哲幕僚、現任台北市議員林珍羽說，面試時會確實詢問政黨傾向，比較少遇到其他陣營過來的，倒是滿常遇到政黨傾向在別的政黨，因為失望而過來，黨工轉黨工的比較少。立院黨團有許多親民黨的黨工轉過來，這種則是由凋零的陣營收編過來。

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