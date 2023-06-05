日本旅遊買什麼？日媒列外國旅客購物清單　台灣人最愛買這2樣

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其中合利他命（Alinamin）Alinamin EX Plus強效錠被許多家藥局和零售連鎖店列為1月份以來外國旅客購買最多的產品。日本合利他命製藥（日本アリナミン製薬株式会社）業務經理Mitsuhiro Tahara表示，合利他命的銷售額最快可以在本財年創下歷史新高。
除了強勁的內需之外，合利他命產品在台灣遊客中也十分受到歡迎。雖然台灣也有販售合利他命，但日本販售的價格較低，而且台灣客戶購買的數量比疫情限制前還要多。
另外，若素製藥股份有限公司（わかもと製薬）販售的腸胃藥物強力若元胃腸錠（Strong Wakamoto）今年前四個月的銷售額比去年同期激增80%。公司代表Kazuhiko Fukuhara表示，「我們的工廠滿載，台灣遊客一直是特別熱情的買家。」
外國遊客將日本非處方藥和保健品當成紀念品的流行，最早始於2010年代中期，藥局擠滿了中國遊客購買「神藥」。「神藥」是中國暱稱遊日時必買藥品。報導指出，狂購神藥的熱潮很可能將會在今年重現。
報導指出，根據接受調查的藥局和零售店，到目前為止，入境消費旅客以韓國人、台灣人和中國人居多，預計中國的需求即將爆發。其中擁有百年歷史的製藥公司龍角散，自從解封以來，銷售強勁，潤喉糖深受外國遊客喜愛。
在糖果品項當中，日本雀巢公司生產的KitKat巧克力棒，一直是機場免稅店的主打商品，有抹茶、草莓等多種口味可以選擇。酒精飲料品項中，三得利威士忌角瓶也一直是多家商店的暢銷產品，甚至有零售店才剛進貨，貨架就直接被一掃而空。
位於東京銀座的文具連鎖店伊東屋，顧客流量已經超過了疫情流行前的水平。該店許多顧客都是來自美國和歐洲的遊客。伊東屋店員表示，文具、紙工藝品和精心設計的3D卡片是最受到歡迎的紀念品，因為價格合理又容易帶回家。