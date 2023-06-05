造浪者現形4／安排行程有訣竅！遇抗議靠機智化解　更有機會得分

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民進黨幕僚說，安排行程會有一定的討論機制，判定主帥要去哪裡、要傳達怎樣的想法或主張，搭配特定的行程去釋出，以民進黨主席賴清德為例，賴清德先聚焦客家鄉親，安排桃竹苗行程，就會有一個波段的規劃，後續也會包括原住民、新住民，青年部分就是參加校園座談，安排行程上有戰略、有節奏，設計一場記者會也需要極微縝密的安排，讓主帥出場包括呈現主題要萬無一失。
另一名綠委幕僚說，安排老闆該去哪，主要原則依照與老闆的親疏遠近，例如同派系的場合會優先考量，不同派系的也要看邀請人跟老闆的關係，如果去了可能會對黨、派系或跟老闆較友好的人造成負面影響，有時候就會乾脆選擇不去。
至於在劇中的突發抗議事件，他說，政治幕僚永遠要記住一句話，就是「政治沒有驚喜」，而該如何避免驚喜，則要幕僚竭盡所能的在活動結束前最後一刻調查及密切注意「驚喜」的發生，例如跟友好的記者打聽、在現場雙眼直盯等。
他說，除了事前與老闆溝通可能會發生的狀況外，若真的像林月真一樣避免不了，就非常仰賴「老闆的智慧」，不然若知道老闆的危機應對處理非常糟糕，幕僚就要更小心不能出錯。
國民黨幕僚也指出，行程安排首先會評估重要性，先觀察邀請人的背景，若是比較莫名其妙的活動，就不會參加，另也會評估對候選人有無幫助，至於有意合作者如金錢、工作或各式產業上，幕僚也會先向對方了解，詢問對方目的或欲合作事項，若沒幫助，會以「候選人行程緊湊」理由婉拒。若不確定背後性質的話，則會推派代表前往，由代表人到現場觀察情況再向候選人回報，若評估狀況可以，候選人則會再進行主動邀約。
至於預防社團衝現場抗議，藍營幕僚表示，若以與學生互動為例，會首先尋找較友好的對象，倘若較不可控可能會有進一步動作，幕僚也會事先沙盤推演，將各種問題提出，讓候選人參考並模擬走一次，讓候選人知道遇到問題時，要怎麼做出臨場反應，但臨時突發狀況確實難以預防，只能先透過沙盤推演與模擬，以及向主辦方詢問現場有何問題、議題需要特別注意。
另一名藍營幕僚也說，面對抗議團體只能臨機應變，除非判斷情勢過於不利，不然不會避開。他說，「越容易失分的地方，通常也是越容易得分的地方，端看候選人及選舉團隊的應變能力。」
曾任台北市前市長柯文哲幕僚、現任台北市議員林珍羽說，柯文哲市長任內常遇到陳情抗議，若遇到事先接獲情資的陳抗，通常會直接面對，若抗議團體已經預告媒體了，就不一定由市長或主席直接面對面，會改安排位階接近的官員接受陳情。若遇到突然出現的抗議團體，會由隨扈與隨行人員擔任第一道安全防護，讓陳抗團體在安全範圍內把訴求講完，以免持續抗議。
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