文化部成年禮金6/6開領　北市電影院加碼優惠搶先報

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因應文化成年禮金，觀傳局介紹，搭乘捷運藍線就能抵達的臺北市10多家電影院，幾乎都推出加碼優惠，例如「信義威秀影城」、「京站威秀影城」臨櫃購買330元影迷套票，或在「MUVIE CINEMAS」購買360元影迷套票，即可獲得1張電影票、1杯中杯碳酸飲料及1份小爆米花；「誠品電影院」則推出學生限定優惠270元、文化禮金專屬129元優惠套餐，內含1包布朗尼脆片及1瓶氣泡礦泉水；「喜樂時代影城」則推出330元文化幣套票，內含1張電影票、1杯中杯可樂及1份小爆米花。
另外，西門町的「國賓大戲院」的330元套票含1張電影票、1杯中杯碳酸飲料及1份小爆米花；「樂聲影城」的300元套票含1張電影票、1份中爆米花及1杯中杯飲料，600元套票含2張電影票、1份大爆米花及2杯大杯飲料，於巨幕廳也適用；「in89豪華影城」推出一般廳600元、沙發躺椅廳700元套票，內含2張電影票、1份中爆米花及2杯中杯飲料。此外，「新光影城」系列推出399元套票含1張電影票、1杯中杯碳酸飲料、1份小爆米花及1份熱食(熱狗堡或吉拿棒二擇一)。
而位於松山區的「微風影城」400元套票含1張電影票、1杯中杯飲料及1份小爆米花；中正區的「光點華山電影館」凡於週一（國定例假日除外）使用文化禮金購票，即可享會員優惠價。
捷運文湖線影城
觀傳局介紹，在捷運棕線上的「哈拉影城」推出漾青春優惠500元及600元雙人套票，500元套票內含2張電影票、2杯小杯飲料及1份小爆米花，600元套票則含2張電影票、2杯中杯飲料、2份小爆米花。此外，「美麗華大直影城」搭配成年文化禮，不定期推出學生專屬青春套票，搭配成年文化禮；於「美麗新影城」購買套票可享69折起專屬優惠。
捷運松山新店線影城
觀傳局進一步介紹，捷運綠線上「秀泰影城」的320元單人套票含電影票1張、1杯大杯飲料和1份中爆米花，1200元四人套票含電影票4張、4杯大杯飲料和2份大爆米花；「百老匯影城」的310元單人套票含1張電影票、1杯大杯可樂和1份中爆米花，600元雙人套票含2張電影票、2杯大杯可樂及1份大爆米花；「台北長春國賓影城」的300元套票含1張電影票和1杯大杯碳酸飲料。另外，於「光點台北」使用文化禮金觀賞國片，票價統一優惠為220元。
觀傳局補充，相關優惠仍以各家影院官網為主，民眾在觀影之餘也能安排台北文化一日遊，搭乘捷運板南線到眷村文化公園、松山文創園區或是華山1914文化創意產業園區走走；文湖線上則有創建於清乾隆年間的劍潭古寺和有百年歷史的指南宮，是賞景的好去處。此外，松山新店線沿線也有值得一遊的撫臺街洋樓及紀州庵文學森林，歡迎全臺青年朋友前來感受臺北的歷史與文化。