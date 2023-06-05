造浪者現形5／空戰很重要！文宣部設計圖卡標語　努力帶輿論風向

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民進黨中央一名幕僚說，新聞部或文宣部的工作就是空戰，相關議題、圖卡、影像都是協同作戰，以一整天態樣來說，包括時事議題回應，還有危機處理、影像或文宣圖卡後製。以民進黨為例，早上8時開輿情會報，輿情會議最多半小時，主席賴清德曾要求過輿情會議不要開太久，就是要快速、精準，大概半個小時後會有結論，府院黨會把所有議題進行分工，決定如何對外回應。
另一名幕僚說，公正黨的原型，就是民進黨中央黨部，會議桌旁邊都會有一台電視，不僅在會議桌上大家會討論口號跟競選小物等文宣品製作，有時候工作狀況允許，中午大家也會在會議桌上吃飯看新聞，接著當時事評論員發表意見。
他說，在選舉期間開會不定時，有時候突然有個人對某件事情有想法，例如攻防、文宣小物、口號、活動流程等，就會召集有參與相關業務的同仁來一起討論；另外有部分主管喜歡在中午時跟大家開便當會討論業務，不過遇到脾氣比較不好的主管，那餐飯絕對會吃不下，便當會等到開完會才享用。
曾協助打六都選戰、立委選戰的資深藍營幕僚表示，選舉會議討論會有不同層次，議題選擇通常只有核心幕僚參加，並推演後續發展可能與應變措施，其餘就是執行層面。劇中是以總統大選為基底，整個部門一起討論的可能性較低，通常是少數幾個人定奪後交辦執行。
另一名曾輔選當選市長的國民黨幕僚表示，一般例會每周召開一次，由各部門報告進度與未來議題發展與操作，而若幕僚看到即時議題可進行操作，不一定會用開會的方式，而是將該議題丟至聯絡群組，進一步分工由新聞部首先發動，文宣部再配合做圖，將對手過往事蹟攤開，幕僚群們進行腦力激盪。
曾任台北市前市長柯文哲幕僚、現任台北市議員林珍羽說，劇中開會情節滿像真實幕僚開會情況，黨內開會有些幕僚會說打到底，有些會說不要針對人身攻擊、私領域攻擊，最後由主管來定奪。幕僚開會時會模擬政治攻防，會先定戰略再下戰術，不只是攻擊，也會模擬對手回應進行防禦。
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