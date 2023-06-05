我們不要就這樣算了！職場性騷7成不敢求助　婦團籲完善申訴制度

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據勞動部2017至2021年「工作場所就業平等調查」指出，遭受職場性騷擾的當事人，有7至8成選擇不申訴，成為了「沉默的黑數」，不申訴的原因包括「擔心別人閒言閒語」（15.5%）、 「擔心失去工作」（13.5）、「擔心遭受二度傷害」（7.0%）、「不知申訴管道」（5.1%）、「擔心調離原工作」等占了超過4成。在勵馨基金會2021進行的性別暴力問卷調查中，在職場性騷擾有25%曾提出申訴，而申訴過程中，最大的困難是證據不足佔50%，其次是申訴單位反應消極佔37.87%。
勵馨基金會指出，由此可見除了受害者擔心職場上的權勢關係影響工作權益外，職場性騷擾缺乏可信賴的申訴機制、且缺乏具性平觀念的支持系統，和性別友善的職場環境，都是導致職場性騷擾層出不窮，甚至阻礙被害人求助的原因。
婦女新知基金會法律部主任戴靖芸表示，這次的性騷擾風暴主要是社會文化把性騷擾、性侵害等性暴力行為，視為次等於政治目標、僅只是個人小事、或簡化為過度追求而已，造成被害人常被要求不要太嚴肅、不要開不起玩笑、要顧全大局等，甚至得盤算申訴後，對於職涯的負面影響。像基層黨工被金主、樁腳性騷擾，或保險業務員被顧客過度追求、演藝人員被言語性騷擾等等，很常被當作是職場的日常，隨著越來越多被害人勇於說出自己經驗，這個議題才被看見，呼籲短期內各政黨要建立起優於現行法令內規，積極處理性騷擾事件，包含黨工、候選人、民代等申訴，建立正式規範，並強化主管處理的專業知能與敏感度。
台灣防暴聯盟秘書長廖書雯認為，職場上雇主級主管在日常就應對性騷擾明確表達「零容忍」的態度，建立良好公司文化，並建議各公司應先檢視與確認組織的反性騷政策，認真對待每一位申訴者，並提供暢通申訴的管道，且立即展開相關内化的性平與法律訓練。
戴靖芸則點出，處理職場性騷擾的《性別工作平等法》及工作場所性騷相關準則等，並未規定調查團隊需有專業人員，而是將調查責任歸於雇主，但當加害人是雇主時，就會有球員兼裁判的問題，在實務上形成一大漏洞，此外，當加害人是客戶或合作夥伴等「非同一單位受雇者」，雇主也難以直接調查或懲處。
勵馨基金會副執行長王淑芬說，像藝文界的性騷擾事件，加害人並非同一個公司、被害人沒有雇主等，無法適用《性別工作平等法》，呼籲政府正視相關問題，若非職場、非校園、非學生角色，則是循《性騷擾防治法》處理。
現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩說，勞動部的執法重點不問調查過程如何進行、是否真能保障被害人權益，也不問最終對加害人懲處是否有效，使相關措施淪為有制度、無實質幫助，呼籲主管機關給予雇主更完整的協助。
勵馨基金會執行長王玥好表示，職場性騷擾被害人服務資源十分缺乏，在申訴過程中又會遇到種種不友善回應和忽視，時常使被害人陷入「失去工作」及「缺乏求助資源」的窘境，呼籲衛福部、勞動部與企業雇主跨部門合作，促成雇主輔導及被害人服務的雙軌服務。政府應將職場性騷擾服務納入法源，並編列預算，委託相關團體協助雇主處理性騷擾申訴、調查、及提供被害人服務，包括社工、諮商、身心診療及法律諮詢等專業服務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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