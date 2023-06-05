北投牛肉麵店爆抹布水擰入鍋　北市衛生局到場稽查

（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市北投區一家牛肉麵店被爆出員工將抹布水擰入鍋中，台北市衛生局表示，稽查人員今天上午已到場，將在店家營業時間進入，若發現有缺失且複查仍未改善，可罰至少6萬元。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台北市捷運石牌站附近一家牛肉麵店被外送員拍到，有員工將抹布水擰入煮麵的鍋子裡，影片放上臉書社團後引發批評聲浪，店家在Google地圖上的名稱更被改成「牛肉抹布水拉麵店」。台北市衛生局食藥科長陳怡婷向中央社記者表示，稽查人員今天上午已到這家麵店了解狀況，為了確保過程及結果客觀，會在營業時間進入稽查，原則上希望盡快完成。陳怡婷指出，若初查發現有違反食品良好衛生規範準則（GHP）的狀況，將命限期改善並安排時間複查，複查仍不合格才會依食安法開罰新台幣6萬元到2億元。她說，雖然網路上有影像佐證，但仍要以現場稽查狀況作為開罰依據，如果店家有開門營業，最快今天傍晚就會有初查結果。（編輯：張銘坤）1120605北投牛肉麵用抹布水煮麵！醫揭「吃下肚後果」 轟：真的很不衛生北投牛肉麵遭改店名灌爆！「抹布水煮麵片」瘋傳 20通電話沒人接北投牛肉麵爆「抹布水煮麵」！完整影片公開 外送員打臉老闆連日大雨轟北北宜！內湖康樂隧道土石滑落 部份道路封閉一線通行