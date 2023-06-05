民進黨性騷案件越爆越多　侯友宜：這是組織文化結構嚴重的問題

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侯友宜還說到，這幾年民進黨沒有反省的能力，不但沒有反省，更重要還包庇案情，讓案子不敢往上報，這是最嚴重的事情，所以我們要深深檢討，不怕遇到事情，事情不可能都不會發生，但是要檢討，遇到要快速處理，還受害者一個公道，加害者一定要付出代價。
至於記者問到同黨立法委員傅崐萁涉及到的性騷疑雲，侯友宜則是強調，任何人、任何政黨都要用嚴格的標準檢視，面對所有現階段又有很多件，不管大家想法如何，一定要積極面對處理，毋枉毋縱，把調查的真相告知大家。
記者還問到前國民黨智庫研究員曾柏文同樣爆出性騷，黨中央指目前跟他已經沒有合作關係，是否會建議黨中央趕快調查？對此，侯友宜重申，不管任何人，他的處理的態度都一樣，嚴格標準檢驗，嚴肅的面對議題，不容許任何人侵害別人人身自主權，這些行為發生都該譴責。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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