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民進黨性騷案件越爆越多　侯友宜：這是組織文化結構嚴重的問題

▲對於民進黨性騷案件越爆越多，侯友宜受訪說這是組織文化結構非常嚴重的問題。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.05）
▲對於民進黨性騷案件越爆越多，侯友宜受訪說這是組織文化結構非常嚴重的問題。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.05）

記者吳嘉億／新北報導

針對民進黨性騷案件越爆越多，黨中央對此還要展開性平調查機制，國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（5）日上午到板橋視察五權公園地下停車場工程時受訪時回應，這幾年民進黨沒有反省的能力，一爆炸是掩蓋案情，有權力的人讓底下的人不敢講話，而且不是一件，是那麼多件，這是一個組織文化結構非常嚴重的問題；強調大家要深深檢討，遇到要快速處理，還受害者一個公道，加害者一定要付出代價。

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侯友宜表示，民進黨號稱民主進步，結果違反了全世界潮流的性別平權，不但違反，更重要是包庇，所以後面啟動了調查，啟動了要還受害者的公道，但這些後面的動作只是在亡羊補牢；所以要看到是全面的態度，看到事情不用逃避，也不用怕，實實在在承認，實實在在調到好，還受害者公道，這是態度問題。

侯友宜還說到，這幾年民進黨沒有反省的能力，不但沒有反省，更重要還包庇案情，讓案子不敢往上報，這是最嚴重的事情，所以我們要深深檢討，不怕遇到事情，事情不可能都不會發生，但是要檢討，遇到要快速處理，還受害者一個公道，加害者一定要付出代價。

至於記者問到同黨立法委員傅崐萁涉及到的性騷疑雲，侯友宜則是強調，任何人、任何政黨都要用嚴格的標準檢視，面對所有現階段又有很多件，不管大家想法如何，一定要積極面對處理，毋枉毋縱，把調查的真相告知大家。

記者還問到前國民黨智庫研究員曾柏文同樣爆出性騷，黨中央指目前跟他已經沒有合作關係，是否會建議黨中央趕快調查？對此，侯友宜重申，不管任何人，他的處理的態度都一樣，嚴格標準檢驗，嚴肅的面對議題，不容許任何人侵害別人人身自主權，這些行為發生都該譴責。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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