美國亞太助卿康達赴中　專家：為更高層接觸鋪路

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環球時報今天報導，美國問題專家呂祥4日受訪時表示，康達是典型的職業外交官，此次訪問是帶有調研性質、遵從上級指示、循規蹈矩的訪問，因此不要指望他們會在訪問中有什麼突破性的表現。但值得關注的是，這種中等級別的接觸可能為雙方更高層級的接觸做鋪墊。
關於中美關係，呂祥認為，目前美方所謂的希望加強中美對話依然停留在口頭上，一方面表達與中方對話的意願，另一方面又咄咄逼人。在涉及中國大陸的核心利益方面，美方幾乎沒有正面的表態，目前仍延續上一屆政府對中國大陸的施壓狀態。
他評論，但美國也擔心極限施壓會反彈，給自己帶來傷害，因此頻繁派人來試探中方，目前中方處於積極防禦的狀態，美方就像一個挑起爭鬥的人，害怕中方還手。
此外，外交學院國際關係研究所教授李海東分析，美方高官密集推動對中交流是利益使然，而非善意使然，美方有兩個目的，首先是表現出美國尋求的對中政策是競爭而非衝突。
另一個目的是希望在美方關注的重大國際議題上，甚至於美國國內的一些議題上，中方能夠最大限度滿足美方的要求。李海東認為，中美需要的是認真協調，管控分歧，開展正常對話。中方一直在這麼做，但美方仍在製造障礙。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120605