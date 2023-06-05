蔡依林成台灣第2人！天后驚喜登日本「THE FIRST TAKE」影片曝光

日本音樂YouTube頻道「THE FIRST TAKE」以一鏡到底方式，搭配純白背景，還有麥克風與簡單的配樂聞名，頻道訂閱數將近800萬。繼去年11月韋禮安成為首位登上該頻道的台灣歌手，今（5）日官方釋出預告，天后蔡依林將在晚間9點現身，成為台灣第二人，消息一出讓粉絲超興奮。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「THE FIRST TAKE」今（5）日一早驚喜在IG限時動態發布，蔡依林即將登場的影片，蔡依林現身後先吐氣放鬆情緒，看得出即便天后唱過各種場合的演出，這次一鏡到底的方式讓她有些緊張，她對著吉他手說：「準備好了嗎」？接著便自信的說：「Let’s go！」蔡依林也轉發這則動態寫上「能聽到心臟拍子的一次表演」。
「THE FIRST TAKE」頻道於2019年開通，最大特色就是一鏡到底（One Take），過程不會剪接、重錄，即使表演失誤也會完整記錄，相當考驗歌手的唱功。頻道曾邀請許多日本樂壇的重量級人物，包括YOASOBI與《鬼滅之刃》歌姬LiSA，還創下破億的觀看次數，連歌手艾薇兒Avril Lavigne也曾登台。台灣歌手韋禮安成史上第一人，而今曝光蔡依林也將登上該頻道，影片於今晚9點上架，讓粉絲相當期待。