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證交所推動新南向政策　首團出發越南

▲證交所林修銘董事長6月1日於胡志明市拜會駐越南台北經濟文化辦事處韓國耀處長。（圖／證交所）
▲證交所林修銘董事長6月1日於胡志明市拜會駐越南台北經濟文化辦事處韓國耀處長。（圖／證交所）

記者賴正琳／綜合報導

證交所響應新南向政策，積極推動台商回台上市，董事長林修銘上周親自率領上市發行面主管及招商團，赴越南兩大經濟中心河內及胡志明市，了解台商在越南營運發展的契機與挑戰，並表達證交所加強東協市場鏈結、協助台商永續經營的任務決心。

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此行是林修銘自去年7月就任以來首次海外招商行程，主要著眼於越南為台資企業在東南亞投資布局量體最大的地區，且近年越南經濟成長表現亮眼，豐沛的勞動力也推動越南躍升為世界經濟生產體系的重量級成員。

林修銘此行也特別拜會駐越南台北經濟文化代表處大使石瑞琦、駐胡志明市辦事處處長韓國耀等，就越南經貿投資現況及台商營運發展所關注議題交流。證交所期能輔導協助海外台商，運用台灣資本市場籌措資金及開拓營運發展。

證交所此次與中國信託證券及安侯建業會計師事務所攜手合作，於5月31日於胡志明市舉辦「前進台灣資本市場說明會」，就台灣資本市場優勢、資產傳承規劃、海外台商成功邁向資本市場等進行專題分享，共有百位台灣商會及企業代表出席。

證交所表示，目前有77家外國發行公司（KY股）在台股上市掛牌，主要營運地屬新南向國家者計11家（占比約14％），其中越南5家、次為泰國3家，營運地位於越南的KY上市公司產業包含塑膠、製鞋、精密機械及半導體業等。

林修銘致詞時指出，企業發展到一定階段，勢必面臨技術升級、接班管理、永續經營等議題，進入資本市場就是協助企業轉型的有效方案之一，除可提高企業知名度、吸引優秀人才、籌措營運資金及掌握商機發展外，更能健全內部制度、完善法令遵循、強化資訊透明度，整體效益極大，建議台商掌握契機回台上市，以提升長期競爭力。

林修銘認為，台灣資本市場相當國際化，股市交易量在全球交易所排名第12、總市值排名第17表現優異，外資持股比率長期維持約40％，且台股具高殖利率優勢，累計今年來外資買超台股已達3,329億元，為近九年來新高紀錄。

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