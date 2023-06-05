如何整合郭台銘？侯友宜：相信郭董會信守承諾、顧中華民國
國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（5）日上午到板橋視察五權公園地下停車場工程，在接受聯訪時被問到外傳國民黨將在7月23日全代會正式提名前，針對先前也爭取國民黨徵召的鴻海集團創辦人郭台銘陣營計畫的空陸戰腹案，幫助郭在政壇敗部復活。對此，侯友宜表示，相信認識的郭董不但會信守承諾，也和他一樣顧中華民國這個國家，會用這個態度面對所有的困難跟挑戰。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，郭台銘也和自己一樣顧中華民國這個國家和這塊土地，大家都有相同的想法，有一樣的做法，再加上他也說過會支持，相信大家都會用這個態度面對所有的困難跟挑戰，最重要是讓做不好的政黨換別人來做，做要做得比別人更好，才可以贏得民眾。
侯友宜接著說，這段時間他會不斷的提出政見，提出青年朋友所關心的議題，也把新北市得到遠見雜誌的五星四連霸成績做得很好，把這幾年的做法向民眾報告，讓他們知道他是有能力，不但從新北市展現做事的態度、做事的成效，更重要的新北市像台灣一樣，面對的問題，台灣都有，所以會用新北市的治理經驗拉高到國政治理的經驗。
侯友宜還說到，在國安議題上，他早期的時候也在國安團隊服務過，所以不管是國安議題、內政問題，在這個地方工作了二、三十年，深知民眾現在所面臨的苦以及國家安全的相關的議題，他會全力以赴，扛起守護中華民國的責任。