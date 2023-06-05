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威力彩今衝4.3億！「3生肖」本周財氣旺　這位事業、財運都奪冠

▲威力彩今晚開獎，頭獎獎金已衝破4.3億元，命理生肖專家曼樺點名「3生肖」財運最旺。（圖／NOWnews攝影中心）
▲威力彩今晚開獎，頭獎獎金已衝破4.3億元，命理生肖專家曼樺點名「3生肖」財運最旺。（圖／NOWnews攝影中心）

家庭消費中心/綜合報導

威力彩今（5）晚開獎，頭獎獎金衝破4.3億元。命理生肖專家曼樺老師分享本周生肖運勢，其中在財運方面「3生肖」旺，屬馬、雞、豬的人可得把握。

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🟡財運前3名（6月4日至6月10日）

◾第1名：馬
事業運翻升，帶動財運收入。最近忙碌不堪，還好你願意帶動新進及同業一起，擴大影響力。

◾第2名：雞
突然來的業務，源自於口碑。路遙知馬力，服務業更是如此，維持一定的品質，收入也是會細水長流。

◾第3名：豬
凡走過必留下痕跡，人脈建立也是如此，魚幫水，水幫魚，一加一大於二，沒有獨大，只有合作才有開闊的未來。

▲大樂透威力彩頭獎。（示意圖／資料照，記者顏真真）
▲本周「馬、雞、豬」財運最旺。（示意圖／NOWnews資料照）
🟡事業運前3名（6月4日至6月10日）

◾第1名：馬
本周運勢繼續維持不敗，仍為第一名。在新事業上不宜妄進，作好妥善規劃與實踐步驟，自然水到渠成。

◾第2名：蛇
本周運勢躍升，計劃已久的案子，一步一腳印，勿操之過急，努力的人會有收穫的。

◾第3名：雞
本周運勢小幅上升，業務出現轉機，曙光出現。也許願意嘮叨你的人，才是你此時的貴人。

🟡愛情運前3名（6月4日至6月10日）

◾第1名：豬
愛情運上升，沒有一個人是完美的，情人眼中出西施，只要對方喜歡，不必去在乎世俗的他人眼光。

◾第2名：馬
愛情運甜蜜，男友向你求婚，你認真思考這一段從欣賞到喜歡，從喜歡到愛，從愛變成習慣而成家人的感動。

◾第3名：雞
雖然目前單身，但是你的整體狀態良好，積極安排自己的時間，保持獨立，不糾纏與你曾有感情的異性。

🟡健康運前3名（6月4日至6月10日）

◾第1名：蛇
健康運不錯，在物欲充滿時，心必須平靜下來，才能不受酷暑加重影響，浮躁不安，影響心靈健康。

◾第2名：雞
健康運不俗，要健康美麗，早上9時到11時是脾臟最活躍的時間，也是最需要適量補充飲水的重要時刻。

◾第3名：馬
健康運不錯的同時，氣溫高升，要瘦得健康與美麗，多吃些蘋果準沒錯，三餐定食，在飯後來杯山楂茶更能幫助消耗脂肪。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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