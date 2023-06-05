因應108課綱學生數理弱化？台大今年暑假推線上預備課程
台大電機資訊學院院長張耀文曾指出，台大發現108課綱新生在大一上學期的基礎學科表現，相較於上一屆的成績「有明顯弱化」，特別是微積分及普通化學。台大今（5）日表示，為協助即將入學的大學新鮮人充實大學數理先備知識，以發展大學專業及跨領域學習能力，台大將於今年暑假推出「大學數理預備課程試辦計畫」，提供「微積分」、「普通物理學」及「普通化學」等3門線上預備課程，鼓勵學生自主學習。
記者李琦瑋／台北報導
108課綱首屆實施學生目前是大一生，張耀文日前接受媒體採訪時表示，新課綱課程大砍自然領域學分，從原本99課綱，包含物理、化學、生物及地球科學的自然領域，共必修16學分，砍到現在僅剩8學分，高中教師上不完進度，學生數理能力弱化，而高中數理基礎能力連接大學微積分和普通化學，台大大一生上學期成績顯示，理工學院及社會科學院大一生的微積分平均成績都較去年大一生下降，其中電資學院下降8%，而醫學、生科、工程大一生的普通化學成績也比去年學生下降。
可能為因應這個狀況，台大今年暑假推出「大學數理預備課程試辦計畫」，課程內容涵括高中重點觀念複習、大學數理化基本原理教學、數理邏輯能力強化、專業英文學習能力養成等4大面向，幫助學生溫故知新的同時，提早適應現代大學數位與實體整合的學習平台與教學環境。
台大指出，該課程以台大校內NTU COOL平台進行非同步線上教學，不限修課人數及對象且免學分費。除台大準大一新生外，凡有需求的台大在校生、他校準大學生或高中生皆可報名修讀，並可藉由學前能力檢測自主評估學習需求。台大準大一新生修課者，可再參加課程討論活動及9月下旬的學習評量測驗，完成課程並通過學習評量測驗，可於入學後各科各獲得1學分。
台大表示，該課程受理報名期間自2023年7月14日 起至8月22日止，採線上報名選課。課程上線期間為2023年7月17日至9月15日，為期2個月，以兼顧各管道入學的學生皆有修習機會。有興趣的學生可至台大Pre-U課程計畫網頁進一步了解相關訊息 。