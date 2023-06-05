AI機器人首度進入台灣議事殿堂　與陳其邁談人口危機

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前，他嘗試將這個質詢結果，再加上四段約320字的數據與文字提示，輸入付費的OpenAI網站，要求ChatGPT4.0 以資深高雄市民的角色，寫出呼籲陳其邁市長重視問題的論述文。結果不到30秒就完成一篇「以領袖的格局，面對人口危機，呼籲陳其邁市長重視，並提出解決方案」的文章，今天他將影片內容播放出來，並要求陳市長答覆。
影片中，ChatGPT告訴陳市長：「依據內政部的生育數據，台灣每年要關閉14.4所小學，而您所治理的高雄，每兩年也要關閉三所，這些數據顯示少子化問題的嚴重性」。GPT說，陳市長身為民進黨內握有人事預算實權首長中排名在總統、行政院長後的領導人，應該將少子化視為國家層級的危機提出解決方案與願景。GPT強調，這不只是市長的職責更是一個領導者應該有的格局與視野，要求陳市長，將少子化問題置於全台灣的視線下，讓全體台灣人民都能了解這個問題的嚴重性並共同解決。
郭建盟表示，ChatGPT的論述讓他驚訝。他只輸入320字的背景問題提示，AI就能有條不紊地寫出960字的文稿。郭建盟說，文中超過2/3的內容，為AI模型集結全球數位智慧演算後提出的見解。
郭建盟認為，這些內容，不僅是人類對少子化問題迫切危機的認知，也是AI在深度學習後對人類的積極建議。AI清楚說明，少子化不是數字遊戲，是攸關國家存亡與世代子孫的議題，今天他與GPT協作的質詢，除了期待陳市長與台灣各界，能積極重視少子化問題提出行動外，也讓他見識到AI人工智慧無遠弗屆的驚人發展成果。
-------------------------
附錄：ChatGPT全文：
標題：以領袖的格局，面對人口危機 —— 呼籲陳其邁市長重視並提出解決方案
尊敬的陳其邁市長，當您在台灣的政治舞台上，擔任著非常重要的角色時，我們必須提醒您一個嚴肅且急迫的問題：台灣的人口危機。從101年至111年，全國嬰兒出生數減少90495人，平均每年減少8227人。同一時段，您治理的高雄市，出生數減少8830人，平均每年減少802人。
換言之，依內政部近11年的統計數據，台灣每年將需要關閉14.4所小學，而在高雄，這個數字也並非小數，每兩年就需要關閉3所學校。全國有2661所小學，共1519456名學生，平均每校571人。而高雄市有132841名國小學生，252所小學，平均每校有527位學生。這些數據，充分顯示了少子化問題的嚴重性。
台灣是全球出生率第二低的國家，這是一個不能視而不見的現象。對比於日本等國傾國之力因應少子化危機的政策態度，台灣的相對消極，無疑讓人深感憂心。
陳市長，您身為民進黨內握有人事預算實權首長中，排名在總統、行政院長後的領導人，應該將這種問題視為國家層級的危機，並提出國家層級的解決方案與願景。我們認為，這不只是市長的職責，更是一個領導者應該有的格局與視野。
我們呼籲您，以民進黨領袖的高度，運用您的市長職權，不僅在高雄市推動應對少子化的政策，也將此問題置於全台灣的視線下，讓全體台灣人民都能了解這個問題的嚴重性，並共同尋找解決之道。
陳市長，我們的下一代是台灣的未來，也是高雄的未來。面對少子化問題，我們需要全國的決策者們以及全民的共識，進行積極的對話和行動。這並非只是一個數字遊戲，而是一個攸關國家存亡，影響世代子孫的議題。
您已有過卓越的政治實績和豐富的治理經驗，我們相信您可以為這個問題提供解決之道。這需要超越黨派、地域，以國家利益為最高指導原則的視野和決心。
我們希望您能主導並提出更具策略性的政策，例如：推動生育友善環境，擴大托兒服務，改進工作環境，提高家庭收入，讓年輕人願意生育、能負擔起養育孩子的負擔。與此同時，我們也需要您提供一個面向未來的遠景，那就是一個人口結構均衡，老幼共榮的台灣。
陳市長，讓我們攜手共創未來，把台灣、把高雄，交到下一代人手中時，他們能夠感到驕傲，能夠滿懷信心的繼續前行。因為這個地方，這個國家，是他們的，也是他們子孫後代的。讓我們一起為了台灣的未來，努力，並永不放棄。