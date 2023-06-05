女力創作者展「美力年代Ⅱ」6/10 愛國婦人會館登場
位於高雄哈瑪星的愛國婦人會館將於6月10日推出第二檔展覽「Ms. Perfume 美力年代Ⅱ」，透過女性藝術家創作談對身體的覺察與自然環境的觀察。6月起更定期辦理女性成長、創業課程及假日特色市集。展覽開幕當日也將結合鄰近的鼓山第一公有市場攤位，辦理「你買菜，我出錢」活動。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府文化局長王文翠表示，去（2022年）臺灣文博會及台灣設計展期間，高雄在六大歷史場域策劃特展向90年代的港勢展覽會致敬，曾作為展覽會場的愛國婦人會館，以「Ms. Perfume 美力年代」展覽結合文資保存成果展現女力之美，吸引眾多民眾來此打卡，充分展現高雄城市豐厚的文化底蘊。
今年6月10日起，愛國婦人會館將延續「美力年代」主題，於二樓空間推出第二檔展覽，為期一年。本展邀請四組女力創作者，剪紙藝術家Wuba Yang、自由潛水教練Vit、瑜伽行者佳俞與藝術家施絜晴、行為藝術家黃萱，從身體與環境的關係出發，融合高雄市臨山靠海的元素，以身體為比喻去感受構成高雄這座美麗城市的特色。
為呼應二樓特展內容，未來一樓空間將規劃一系列女性課程及假日主題市集，包括十人十色百合花胸針、包春捲體驗、埕市星探定向越野體驗等活動，凡報名參加收費課程，即可獲得50元打狗英國領事館文創商品抵用券。
鄰近愛國婦人會館的鼓山第一公有零售市場，其前身即為日治時期湊町市場，是打狗第一座現代化菜市場。文化局特於展示開幕日，結合鄰近湊町市場舉辦「買菜金活動」，競賽前三名得主可分別獲得買菜金1000元禮券。