楊麗花現身逼哭愛徒！陳亞蘭獲台師大傑出校友：盼將歌仔戲結合AI

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台師大指出，陳亞蘭致力傳承與創新台灣傳統歌仔戲文化，是為台灣唯一的原生劇種全力奉獻的表演藝術家。她去年以電視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》，勇奪第57屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，成為台灣電視史上首位女扮男裝的影帝。陳亞蘭在校表現優異，曾被選為台師大首位在職專班出身的傑出學生，她為了一圓自己想繼續進修的心願，也希望讓歌仔戲有更大可能性，「來讀國際時尚專班，是希望將歌仔戲變時尚，傳統必須結合創新，才能引人注目。」
陳亞蘭今天獲頒獎座後，其恩師楊麗花驚喜現身獻花，陳亞蘭在台上當場摀住臉，感動落淚，楊麗花猛誇她很棒，並頻頻為她拭淚，深以愛徒為榮。
陳亞蘭說，「考上師大後，隨即展開超有壓力的精采人生，就讀期間與各行各業佼佼者腦力激盪，畢業後異業合作，感謝學校給了完整的學習資源」，並感謝恩師楊麗花把歌仔戲的DNA傳承給她，她會在保留傳統及兼顧創新下，致力推廣歌仔戲，為保存台灣文化資產而奮鬥，日前也透過群眾集資方式，拍攝第2季《嘉慶君再遊台灣》歌仔戲影集，她並透露，未來還會將歌仔戲與AI人工智慧結合，開創台灣歌仔戲新紀元。
楊麗花在會後受訪時肯定陳亞蘭推廣歌仔戲、不斷進修學習，並打趣地說，要不是年紀大了，也很想到台師大進修，讓陳亞蘭開心直呼「學校趕快來招生，國寶要來讀了。」
另外，台師大運動競技學系碩士班97級校友盧彥勳，縱橫網球場20載，為台灣男子網壇締造許多奇蹟，至今無人超越，2010年晉級溫布頓公開賽男單8強，生涯總計贏得29座ATP挑戰賽單打冠軍，曾5度為台灣出征奧運，2008年闖入16強，寫下台灣奧運網球男單最佳成績。2021東京奥運後宣布退役，積極創立盧彥勳國際網球學校，投身網球教育，盼能回饋鄉土，傳承自己一路走來的經驗，讓小球員不用出國，也能體驗專業訓練。
吳正己致詞時表示，台師大邁入新世紀元年之際，已經有好的開始，上個月公布第2期深耕計畫，師生及校友的努力獲得肯定，未來5年，每年經費增加近50%；國際化方面，台師大的境外生比例12%，高居全國第2，同時也是教育部核定的全國4所雙語重點大學之一；產業連結方面，今年成立了「跨域科技產業創新研究學院」，內設AI及綠能科技研究所，由企業及國發基金共同出資設立；學校也成功凝聚了校友，建立7成校友（11.7萬人）資料，募款金額年年都創新高。這些成果都為未來百年的發展奠立了良好基礎。
台師大全國校友總會榮譽理事長王金平致詞表示，經歷了多年的進步與成長，台師大成功轉型成為綜合型大學，近年來在世界各項排名也屢創佳績，教育與教育研究學科在《美國新聞與全球報導》名列全球第9名，成績斐然。近期也獲教育部核准通過國家重點領域研究學院計畫，結合科技與工程學院、理學院的研究能量，與12家企業技術資源，合作設立產創學院，培育高科技人才，與世界接軌，成為台師大第10個學院，值得慶賀。