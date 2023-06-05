WWDC23將至！「蘋果最強分析師」郭明錤說話了：新品成功關鍵是AI
有地表最強蘋果分析師之稱天風國際證券分析師郭明錤，搶在WWDC23發表會之前，郭明錤日前透露，萬眾矚目的蘋果首款頭戴裝置很有可能會在WWDC23亮相，認為蘋果已經做好了充足準備。此外，他也針對WWDC率先畫重點，認為蘋果首款頭戴裝置，成功與否和AI/AIGC（生成式AI）高度整合有關。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果WWDC23開發者大會將於台灣時間6月6日凌晨1點舉辦，天風國際證券分析師郭明錤日前預測，蘋果針對首款頭戴裝置已經做足了準備，極有可能在WWDC亮相，且如果蘋果AR/MR頭戴裝置發佈優於預期，則頭戴裝置將很快成為消費性電子產業最重要的投資新趨勢。
郭明錤表示，蘋果頭戴裝置成功，將對3D交互設計與3D電腦圖像帶來巨大影響，這樣的狀況就像是ChatGPT對AI/AIGC。長期來說，成功關鍵因素在於能否與AI/AIGC高度整合。
同時也點出，投資人近期對蘋果何時推出類似ChatGPT服務的關注度，高於蘋果AR/MR頭戴裝置。 若WWDC發佈AIGC服務，投資人認為有助與延續目前的AI投資。若蘋果的AIGC服務需要較高硬體規格，則有機會帶動硬體換機潮。
在Nvidia提出擊敗市場共識的2Q財測後，與AI相較，投資人明顯對未來2年內可能仍難對供應商有顯著營收與利潤貢獻的蘋果 AR/MR頭戴裝置興趣降低。 不過，若蘋果的AR/MR頭戴裝置發布能顯著優於市場預期，加上2H23新款iPhone、Apple Watch與Mac大量出貨並推升營收與利潤，預期仍能有利蘋果與關鍵供應商的股價。