跟隨腳步！台灣製鞋業棄中積極轉向印度　日經：有望為電子業開路

我是廣告 請繼續往下閱讀
寶成集團每年為Nike和愛迪達（Adidas）等品牌生產超過2億雙鞋，該公司將在未來12年內於印度投資230億印度盧比，預計將創造2萬個就業機會。
此外，為Nike和德國Puma生產鞋子的全球第二大鞋業代工廠商宏福實業集團也於4月時決定，在印度塔米爾納杜邦收購建廠土地。由於豐泰企業在印度的產量占比已達30%左右，宏福實業集團此舉意味著台灣三大鞋類製造商近期都將在印度生產。
報導指出，已退居幕後的方式為全球品牌生產商品是台灣特有的商業模式，除了為蘋果生產iPhone的富士康與和碩叫為人所知，但為鞋類與服飾業也有頂級的輕工業製造商。這些公司有許多是在1980年代和1990年代左右率先進入中國，以尋找廉價勞動力、建立低成本生產體系，並且支持中國經濟發展。勞動密集型輕工業在中國迅速紮根，為電子代工廠商奠定了基礎。
2008年之後，隨著中國經濟發展，勞動力成本開始大幅上漲，各大製鞋商紛紛進軍東南亞，而美中貿易摩擦更加速了這項行動。寶成和豐泰目前在越南和印尼的產能占總產能的60%至80%，但曾經站這兩家公司大部分產量的中國，現在僅佔10%至20%，顯示出他們在中國工廠的重心已經從出口轉向內需。
報導表示，像富士康這樣的大型電子產品製造商，現在正在向東南亞和印度擴張。在過去，電子產品產業最終都會依循輕工業的腳步。