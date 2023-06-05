快檢查！32款Chrome擴充外掛遭植惡意代碼 擋廣告、PDF工具都有
Chrome用戶快檢查！為了使用方便、多元功能，許多用戶都到Chrome應用程式商店，下載第三方擴充程式或延伸工具，像是擋廣告、截圖、比價等服務都有。但通過 Google審核上架的擴充外掛應用程式，雖然是提供合法功能，但可能發送惡意郵件、連結來竊取個資，資安網站Avast近日揪出32個惡意擴充程式，提醒用戶快檢查。
記者黃韻文/綜合報導
資安網站Avast在官方部落格發文指出，在Chrome應用商店平台發現32款可疑的擴充工具套件與外掛程式，下載次數累計高達7500萬次。Avast表示，雖然擴充程式提供合法功能，但遭植入惡意代碼，當用戶在瀏覽網頁時，可能會被導向到特定的搜尋頁面，提供特定廣告賺取收入，或是蒐集用戶個資及瀏覽紀錄，透過郵件發送垃圾廣告，或是散播惡意連結。
Avast同時公布植入惡意代碼的32款擴充程式識別碼，並點名多款有問題的擴充程式，包括Autoskip for Youtube、Brisk VPN
Crystal Ad block、Clipboard Helper、Soundboost、Maxi Refresher、PDF Toolbox extension等。Avast表示，Chrome應用商店平台皆已全數下架，但如果之前就已下載安裝的用戶，則需要從電腦裝置端手動移除。
📍Avast公布遭植入惡意代碼的32款擴充程式識別碼