港府抓捕紀念六四人士 民進黨：戕害民主自由人權普世價值
昨日為六四天安門事件34周年，香港警方近來拘捕20多名紀念六四的民主人士，其中包括一名就讀台大城鄉所的港生。民進黨發言人張志豪今（5）日表示，中共與港府在六四抓捕年輕學生與民主人士，對於民主自由人權等普世價值造成極大的戕害，民進黨予以最強烈的譴責。
記者陳威叡／台北報導
張志豪表示，香港社會以往都會舉辦大型紀念晚會，悼念在天安門事件中追求民主改革而不幸喪生的學生與民眾，但在2020年中共通過「港版國安法」後，紀念六四成了一種禁忌，今年港警變本加厲，藉由涉嫌「破壞社會安寧」等罪名，恣意逮捕香港民主派人士，就是要在香港的自由土地上厲行紅色恐怖，形塑寒蟬效應。這種「欲加之罪，何患無辭」的惡劣行徑，令人不齒。
張志豪指出，根據統計，自「港版國安法」生效以來，已有包括黎智英、黃之鋒等250人因國安法被捕，150人被檢控，審結的71人全數定罪。對於中共當局和港府倒行逆施，不斷傷害香港的自由與人權，並一再拉高與世界民主國家的對抗和緊張的種種作為，包括台灣在內全世界支持嚮往民主自由的人民都不會接受。
張志豪呼籲，中共當局應勇於面對、反省「六四事件」的歷史錯誤，港府必須懸崖勒馬，以對話溝通代替政治肅清，盡快釋放所有爭取民主自由的人士。民進黨也會嚴密關注香港動態，力挺香港的自由。