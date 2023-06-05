香格里拉對話不理美方　中防長頻與歐方會面

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然而李尚福這次與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）僅於2日晚宴同桌時握過手。
北京以美方之前對包含李尚福在內的中方官員祭出個人制裁為由，拒絕李尚福與奧斯汀會晤，此外李尚福也拒與加拿大防長安南德（Anita Anand）會談。週末加拿大艦艇與美國一同執行穿越台海的任務，期間中方艦艇高速從美艦前方斜切通過，兩艦最近時僅相距137公尺。
中方拒與美加會晤，卻選擇在場邊與歐方人員雙邊會談，儘管會談氛圍時有火藥味。
德國防長佩斯托瑞斯聚焦於中方秘密雇用德國戰機飛行員擔任教官一事，這個敏感議題在德國「明鏡周刊」（Spiegel）於香格里拉對話期間刊出一篇相關文章後再引熱議。據聽取簡報的外交官透露，中方回覆德方說他們有能力自行訓練，「用不著」德國飛官。
波瑞爾則以「建設性」形容與李尚福會談，推文稱彼此觸及「包含俄烏戰爭、台海、南海等共同的戰略關切議題」還說歐盟期待「在信任與尊重國際法的基礎上，繼續發展歐中關係」。
除美加之外，歐盟國家也有派艦到印太的計畫。佩斯托瑞斯說德國明年會派2艘作戰艦艇赴印太；荷蘭防長歐龍仁（Kajsa Ollongren）表示，荷蘭明年也會派船到印太，但確切路線與時間待定。（譯者：陳亦偉）1120605