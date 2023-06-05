謝欣穎緊抱王柏傑塞胸前！高調愛被猜想婚了 經紀人吐男方真心話
謝欣穎與王柏傑近來「愛得高調」，在社群平台上曝光多張私下甜蜜合照，其中一張王柏傑依靠在謝欣穎胸前的私照，閃瞎大批粉絲「怎麼有好幾張是空白的！」入圍台北電影獎影帝的王柏傑，日前忙著宣傳電影《疫起》，女友謝欣穎在台下愛相隨，不免令外界猜測是否「想婚了」？王柏傑經紀人回應《NOWnews今日新聞》，透露他希望一切順其自然，雙方目前還是以工作為重。
記者黃雅琪/綜合報導
謝欣穎與王柏傑於2021年4月認愛，交往至今2年多，昨（4）日謝欣穎罕見曬出多張甜蜜私照：「近期的生活，從郊區到市區，無論在哪都是在享受著人生啊！」照片中王柏傑依靠在謝欣穎胸前，兩人緊緊依偎笑得好甜蜜，閃瞎大批粉絲「再過一陣子，你們宣佈結婚我也不意外了。」不過王柏傑經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「沒有啊，他一直是說順其自然，沒有這樣的計劃，目前兩人都還是以工作為重。」
其他私照中，除了曝光小情侶一起下廚的畫面，本月3日，兩人還一起到新莊體育館看籃球賽，巧妙搭配黑衣、卡其褲情侶裝現身。謝欣穎陪伴王柏傑宣傳電影《疫起》，坐在台下欣賞愛人演說，加碼曬出「女友視角照」放閃！以本片入圍台北電影獎「最佳男主角」的王柏傑，將與游安順、蔡凡熙、張孝全、林柏宏角逐影帝，台北電影節頒獎典禮也將在7月8日宣佈得獎結果。