孫協志崩潰「別再跟」！幫女友遛狗進家門被拍：根本狗狗成長紀錄
藝人孫協志與小10歲夏宇童愛的高調，不僅找女方來上自己主持的節目，還一同合體拍YouTube公開放閃。兩人交往4年多，曾多次被直擊帶女方愛犬nini「一家三口」逛公園，如今又被狗仔跟拍，孫協志無奈在臉書發文「別再跟了，就是遛狗而已啦！」感嘆狗仔的跟拍，根本就是狗狗成長紀錄。
記者薛羽彤/綜合報導
孫協志近日在臉書發文表示，自己在幫女友夏宇童遛愛犬nini時，不停遭到狗仔跟拍，對方還特地繞一圈停在路口上，就為了要確認拍到孫協志進家門，讓孫協志感嘆「應該不需要那麼多組同樣的照片吧」，坦言這樣生活得很不自在，無奈表示「根本狗狗的成長紀錄」，笑翻眾人。
貼文一出後，掀起眾人熱議，女星方宥心回覆「提議可以請他們把照片寄給你嗎，幫nini做成長相片書」，還有人出歪主意說「下次牽不同的狗，看他們會不會發現」，孫協志也回「快被你笑死」。網友看到紛紛笑回「協志哥可以學丹尼爾（哈利波特演員）買五套一模一樣的衣服每天穿，這樣就算狗仔偷拍給大家看也會以為都是同一天拍的」、「辛苦協志哥把無奈化成幽默」、「直接做成狗狗成長紀錄冊啦」、「不同視角的狗狗飼主合照，感覺不錯耶」。