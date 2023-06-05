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烏軍猛攻頓內茨克不成　俄：抵擋攻勢殲敵數百

▲俄羅斯今天表示在已併入的頓內茨克（Donetsk）擊退烏克蘭「大規模攻勢」，並殲滅數百名烏方士兵。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯今天表示在已併入的頓內茨克（Donetsk）擊退烏克蘭「大規模攻勢」，並殲滅數百名烏方士兵。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯今天表示在已併入的頓內茨克（Donetsk）擊退烏克蘭「大規模攻勢」，並殲滅數百名烏方士兵。

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法新社報導，基輔當局已講了數月準備大反攻，希望收復被俄羅斯2022年2月入侵以佔領的失土；但烏克蘭國防部近日表示，開始反攻時不會對外宣布。

俄羅斯國防部4日報告，頓內茨克南部「敵人在前線5個防區發動大規模攻勢」。

「敵人共計派出6個機械化步兵營和2個戰車營，攻擊他們認為最脆弱的前線防區」「敵人沒有完成任務，他們沒有成功」。

俄國國防部發布一段據稱是當時交戰的影片顯示，烏克蘭裝甲車遭猛烈炮火攻擊。

俄國聲明還說，俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）「當時在其中一個前進指揮所」。

烏東頓內茨克一部分地區自2014年以來就由親俄的分離主義者控制。頓內茨克是俄羅斯去年9月正式併入的4個烏克蘭東部領土之一，其他被俄國併入者還有盧甘斯克（Lugansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）。

德國之聲（DW）報導，烏軍在4日的攻勢動用6個機械化步兵營和2個戰車營，俄軍擊斃250名烏軍並摧毀數十輛戰甲車。德國之聲表示目前不清楚這次是否為期待已久的烏克蘭反攻行動之一，烏方始終沒談到反攻是對整個1100公里前線發動全面攻擊，還是較小的攻勢以削弱俄軍力量和設施。

俄烏邊境其他地方，俄軍還聲稱擊退試圖在貝爾哥羅德州（Belgorod）新塔沃然卡村（Novaya Tavolzhanka）附近越界的「烏克蘭恐怖分子破壞組」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1120605

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