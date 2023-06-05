芒種節氣來了！天氣悶熱藏健康危機 醫：好發「2疾病」要注意
明天（6月6日）將迎接節氣「芒種」，扶原中醫診所中醫師陸孝宸表示，「芒種」節氣時要注意好發腸胃、皮膚疾病，有患者受到梅雨季影響開始發癢，有些則是原本的病況因悶熱潮濕氣候而加重皮膚炎症，提醒民眾要多補充水分並隨身攜帶毛巾將汗水擦乾、隨時讓皮膚毛孔與髒污隔開，同時注重皮膚清潔以防皮膚疾病和身體異味，此外，芒種時節正值天氣悶熱潮濕的時間點，也應嚴防中暑的發生。
記者張志浩/綜合報導
陸孝宸說明，隨著連續幾日艷陽高照、萬里晴空，夏季的第三個節氣「芒種」也來了，此時有農作物開始成熟、稻穀吐穗結實、長出細芒，也是秋季作物開始播種的時節，「芒種」的名稱就出自於此，在芒種這節氣裡，人們偏於「懶散」，主要是因為夏季室外氣溫炎熱，空氣中濕度重濁，體內汗液無法通暢地發散出來，濕熱氣息瀰漫空氣中，連呼吸都是熱氣，人們時常會感到胸悶、心悸、甚則精神不振、全身乏力等懶倦。
陸孝宸提及，芒種時節適合「溫和，略苦而清淡」的飲食，苦味能清解暑熱、降心火；清淡飲食可促進食欲、利於消化；例如粳米、紅米、紅豆、綠豆、小麥、大麥、粟米、薏苡仁、扁豆等「淡補食品」可多食用。當季蔬菜、水果及蓮子、百合等養心食材也可多攝取。
陸孝宸總結，芒種時飲食主要以「低鹽、低脂，多吃五穀雜糧」，不要吃太多熱性食物或溫補食品。蔬果類可以選擇當季的苦瓜、秋葵、蓮子等入菜，清淡鮮美又不會對脾胃造成負擔，腸胃虛弱容易腹瀉者，可以食用山藥、四神湯來改善不適。水果方面，當令的水果如芒果、荔枝雖然甜美可口，但皮膚若處於發炎狀態則建議避免食用，改以糖分較低的瓜果類或蓮子代替，避免過敏反應加重，而且不只過甜的水果，甜食也應一起避免。
🟡芒種推薦飲食整理
📍蔬果類：西瓜、苦瓜、冬瓜、絲瓜、苦瓜、蘆薈、秋葵、蓮子、山藥。
📍湯品類：愛玉、仙草、薏仁、綠豆、四神湯。