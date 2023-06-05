未來少女／選手大跳ASOS《十分鐘的戀愛》！黃子佼：她們是被逼的
台灣最新選秀節目《未來少女》即將在7月底推出，今（5）日舉辦首錄記者會，開場幾位選手們就在台上帶來由大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）組成的團體ASOS的歌曲《十分鐘的戀愛》，讓少女主理人黃子佼直呼：「當年這個歌我是滾瓜爛熟，老實說真的，ASOS跳得比較好，少女們一定是被逼的！這歌一定不是她們的菜！」笑翻全場。而少女製作人徐若瑄受訪時也透露，這次是自己第一次與製作人詹仁雄合作，詹仁雄也開玩笑回應：「覬覦V姐很久了。」
記者郭佩蓉/台北報導
黃子佼受訪時表示，自己與詹仁雄認識20幾年了，但多年前因為他與小S分手後，身為偉忠幫的詹仁雄也不太方便找他合作節目，因此此次合作《未來少女》對他來說意義重大，「對我來說是另一個里程碑，二十幾年了，就有的時候不是真的鬧翻，就是一種默契！所以謝謝詹哥」，不過詹仁雄也吐槽黃子佼，稱兩人過去還是有合作節目《網路溫度計》，「我跟佼哥一直都很好啊，佼哥當年是我第一個自己製作節目《音樂報報》的主持人，就從那時候變很好的朋友，他常揪我出去玩」。
至於徐若瑄則是第一次與詹仁雄合作節目，她表示：「因為我都在拍戲、做音樂。」徐若瑄透露，她在台灣從來沒有主持過，讓詹仁雄笑說：「覬覦V姐很久了。其實我找V姐很多次，很久很久以前，但是她就是，基本上台灣主持沒有過，但這次她在節目中的角色也不算主持人，比較像是真人秀」，徐若瑄也相當感謝詹哥能給她這個機會，能陪未來少女走過這段路，「我跟少女們一樣，有很好的運氣，但也要努力」。
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