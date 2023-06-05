疫後景氣4現象需關心！商研院：服務業不均衡復甦

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商研院分析，解封帶來人流急速恢復，住宿餐飲業獨領風騷，連帶服務業就業需求提高，然而，大多數同行子指標，甚至領先子指標中，除了運輸倉儲業之外，皆為下跌，形成「不均衡復甦」現象。
此種不均衡復甦，受限於領先綜合指數的持續下行，未來復甦之路隱含極高不確定性，所謂「內溫外冷」的景氣情勢並不穩定也難確保持續性。
另外，商研院提到，疫情期間，台灣因半導體電子產業的科技產業優勢與供應鏈特殊強勁的「韌性」優勢，創造了逆勢成長的奇蹟，但如今疫後反而慘遭訂單連黑之苦，加上通膨帶來的成本上漲壓力，淨輸出、民間投資與存貨投資皆嚴重減少，不只不利於短期景氣復甦，也為長期經濟成長動能產生阻制作用。
商研院表示，目前經濟成長顯示，雖有服務業成長挹注，卻無法弭平更大的工業負成長缺口，因此今年年第一季的經濟成長率持續去年第四季的負成長走勢-2.87%。
商研院指出，數位經濟時代突飛猛進，無論是商業科技的運用，或者商業模式的創新變革，均已明顯主導新國際經濟與貿易發展的方向、範疇與結構，不論是產品或服務的貿易也無不以數位貿易為主要驅動力。
商研院發現，無論生產或設計的研發策進或執行，在企業自行開發或政府鼓勵輔導下，其範疇皆不再以B2B目的為限，B2C不但可補充B2B的不足，更可讓企業的數位轉型與ESG永續轉型所需的各種「數據驅動」研究與運用，同時也能精準有效快速地達成。簡言之，如何在努力對抗景氣衰退威脅的同時，加速數位經濟發展有關的投資，不讓民間投資停頓或走老路，也是當務之急。