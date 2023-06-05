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疫後景氣4現象需關心！商研院：服務業不均衡復甦

▲商業發展研究院今（5）日指出，疫情後的景氣循環變動產生了4個值得持續深入觀察的特殊現象。（圖／資料照片）
▲商業發展研究院今（5）日指出，疫情後的景氣循環變動產生了4個值得持續深入觀察的特殊現象。（圖／資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

商業發展研究院今（5）日指出，疫情後的景氣循環變動產生了4個值得持續深入觀察的特殊現象，其中，住宿餐飲、服務業的「不均衡復甦」之路，隱含不確定性，「內溫外冷」景氣情勢也難保持續性。

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商業服務業景氣循環同行指標綜合指數於2022年4月出現底谷，指數為-0.3014個標準差，到今（2023）年4月已持續上升為正的0.0259個標準差，且自去年5月以來的回升升勢有加速現象，其中原因，主要仍是由於「住宿餐飲業」與「服務業就業人數」這兩個子指標持續上升所致。

商研院分析，解封帶來人流急速恢復，住宿餐飲業獨領風騷，連帶服務業就業需求提高，然而，大多數同行子指標，甚至領先子指標中，除了運輸倉儲業之外，皆為下跌，形成「不均衡復甦」現象。

此種不均衡復甦，受限於領先綜合指數的持續下行，未來復甦之路隱含極高不確定性，所謂「內溫外冷」的景氣情勢並不穩定也難確保持續性。

另外，商研院提到，疫情期間，台灣因半導體電子產業的科技產業優勢與供應鏈特殊強勁的「韌性」優勢，創造了逆勢成長的奇蹟，但如今疫後反而慘遭訂單連黑之苦，加上通膨帶來的成本上漲壓力，淨輸出、民間投資與存貨投資皆嚴重減少，不只不利於短期景氣復甦，也為長期經濟成長動能產生阻制作用。

商研院表示，目前經濟成長顯示，雖有服務業成長挹注，卻無法弭平更大的工業負成長缺口，因此今年年第一季的經濟成長率持續去年第四季的負成長走勢-2.87%。

商研院指出，數位經濟時代突飛猛進，無論是商業科技的運用，或者商業模式的創新變革，均已明顯主導新國際經濟與貿易發展的方向、範疇與結構，不論是產品或服務的貿易也無不以數位貿易為主要驅動力。

商研院發現，無論生產或設計的研發策進或執行，在企業自行開發或政府鼓勵輔導下，其範疇皆不再以B2B目的為限，B2C不但可補充B2B的不足，更可讓企業的數位轉型與ESG永續轉型所需的各種「數據驅動」研究與運用，同時也能精準有效快速地達成。簡言之，如何在努力對抗景氣衰退威脅的同時，加速數位經濟發展有關的投資，不讓民間投資停頓或走老路，也是當務之急。

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