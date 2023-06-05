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小春遭淘汰待定被瘦子救下！《說唱2023》下週預告驚見朴宰範身影

▲頑童MJ116首次內戰打響，瘦子表示是誤會才會對上。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲頑童MJ116首次內戰打響，瘦子表示是誤會才會對上。（圖／愛奇藝國際站提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

《中國說唱巔峰對決2023》賽事精彩刺激，小春遭淘汰待定，瘦子組可以從待定選手中吸納1位選手，最終小春加入自己的聯盟，瘦子表示：「知道他還沒有展現他最強的一面，他應該要留下來證明自己。」下週5組聯盟將進入聯盟生存戰，一共會進行兩輪比賽，最輸的聯盟直接就地解散，在預告中也出現朴宰範的身影，讓網友十分激動，想知道他在節目中會有怎麼樣的表現跟發言。

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▲小春以西裝造型表演。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲小春以西裝造型表演。（圖／愛奇藝國際站提供）
上週六日播出第三輪賽制為3V3，兩兩聯盟透過同一曲風進行PK，頑童瘦子領軍的「小跑豬聯盟」與小春所屬的「Pizza聯盟」在這一輪對決中都選擇以「隨變」為主題，在主題為不設定風格的前提下，兩組又非常有默契的選擇以DISCO FUNK曲風應戰，這也是節目到第五期以來，頑童成員第一次正面對決，所有選手都非常期待這場「兄弟內戰」。瘦子表示「其實是一場失誤」，原來他們組本來就想選這個主題，知道Pizza聯盟的張子豪跟滿舒克也是選同一主題，但忘了小春在Pizza聯盟裡面，所以才有這場意外的對決。

▲瘦子西裝造型被誇，還登微博熱搜。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲瘦子西裝造型被誇，還登微博熱搜。（圖／愛奇藝國際站提供）
出場時兩個組的西裝造型都被受稱讚，尤其瘦子一出場尖叫聲不斷，Gai周延看到瘦子直讚「穿得有點帥喔今天，新郎官sytle」艾福杰尼更說已經不是帥哥說唱，是「模特說唱」。「瘦子真帥」詞條更登上上週六（3日）微博文娛榜熱搜第一，跟瘦子同組的歐陽靖開心分享穿西裝是他的提議，不是為了自己，是為全世界千千萬萬的女生，給想看瘦子穿西裝的人送上福利。瘦子跟小春也都各自在表演中小秀舞技，大淵看完舞台後也表示「沒有想過我兄弟可以跳起舞來唱」最後兩組以78:39，瘦子、歐陽靖、李佳隆的「小跑豬聯盟」拿下勝利，「Pizza聯盟」張子豪、滿舒克、小春全員進入待定。

▲《中國說唱巔峰對決2023》第6期預告中朴宰範身影。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲《中國說唱巔峰對決2023》第6期預告中朴宰範身影。（圖／愛奇藝國際站提供）
8組聯盟進行3v3比賽後，勝利的4組聯盟成功晉級下一輪，失敗的另外4組則需要派出隊長進行solo賽，最高票者所帶領的聯盟可以繼續比賽，四位隊長分別為黃旭、張子豪、功夫胖、TangoZ鍾祺，黃旭獲票數最高，成功保住聯盟跟隊員。而其他三組的選手則需要進入淘汰區，等待勝利的4組聯盟救人，瘦子組可以從待定選手中吸納1位選手，最終小春加入自己的聯盟，瘦子表示：「知道他還沒有展現他最強的一面，他應該要留下來證明自己。」下週5組聯盟將進入聯盟生存戰，一共會進行兩輪比賽，最輸的聯盟直接就地解散，在預告中也出現朴宰範的身影，讓網友十分激動，想知道他在節目中會有怎麼樣的表現跟發言，就請鎖定《中國說唱巔峰對決2023》每週六18點於在愛奇藝國際版APP、iQ.com獨家首播。

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