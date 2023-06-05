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北市再加碼！機車道路安駕訓練課程　「這天前上完課」最高領2400

▲機車道路安駕訓練課程。圖為教練帶領學員上路訓練的情形。（圖／公路總局提供）
▲機車道路安駕訓練課程。圖為教練帶領學員上路訓練的情形。（圖／公路總局提供）

記者林莞茜／綜合報導

為提升騎乘機車安全，公路總局為進一步提升取得駕照者之實際騎乘路感及防禦駕駛觀念，今（112）年4月起試辦「道路安駕訓練」補助計畫，只要於取得駕照後，至駕訓班參加「道路安駕訓練」者，可再獲得補助1200元；台北市政府交通局示，只要在今年12月8日前，持有普通重型機車駕照之騎士，只要於本市完成普通重型機車道路安駕訓練課程，就能領取台北市額外再加碼補助的1200元。

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根據北市交通局統計，近3年機車死傷事故平均件數2萬2,134件，約占整體事故79%，其中18-25歲年輕機車族群事故人數占比約31.2%為最多，65歲以上高齡者機車死傷人數則有逐年上升情形。

為提升機車行車安全，交通局近年持續與交通部公路總局合作推動普通重型機車駕訓補助，今(112)年臺北市更率全國之先，搭配交通部公路總局辦理「機車道路安駕訓練」補助計畫，符合補助資格者，交通部公路總局補助1,200元，臺北市額外再補助1,200元，期許透過補助費用，增加民眾參訓意願，提升實際騎乘經驗及應變能力。

交通局謝銘鴻局長表示，機車為臺灣重要交通工具之一，機車安全尤其重要，透過實際於市區道路之駕駛學習訓練，可進一步提升取得駕照民眾實際騎乘路感，培養遵守交通規則及正確駕駛習慣，並養成防禦駕駛觀念，目前台北市開辦道路安駕訓練計畫為大台北駕訓班。


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