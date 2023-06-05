驚！男子長針眼求診　醫師檢查後發現：是菜花

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洪啟庭嚴肅的告訴個案其上眼皮的感染不是針眼，而非常可能是菜花，其繁殖很快且有其他的嚴重併發症，患者遂配合詳細作全身檢查，後來醫師在陳男的右手食指尖端和右腳大拇指尖端，都發現有疑似菜花的感染病灶。陳男指出，右手有兩處類似潰瘍的傷口，上面有出血點，是最近兩周長出來，自己以為是濕疹；而其右腳大拇指尖端的病灶，他一度以為是香港腳，而手腳兩者的特色是不痛不癢。此外，因陳男提到最近也逐漸出現吞嚥困難，經檢查發現，在左側靠近牙齒的舌頭與中央舌頭的背面，兩處也有小的花椰菜病灶。
洪啟庭指出，由於各個不同位置的病灶，治療方法也不盡相同。首先對於雙眼上眼瞼的病灶，在微鏡鏡下仔細的將其完整切下，並合併電燒治療；手指尖端和大拇指前端的病灶，也使用顯微手術切除；而口腔黏膜上的菜花，則轉診耳鼻喉科醫師協助，予以手術完全切除。最後將所有病理標本送往病理切片，確定雙眼上眼皮、舌頭、手指與大腳趾，的確是菜花感染，其差別只在病灶的大小與侵犯皮膚的深淺的差別。
病患回診後提到，最近他也發現女朋友的外陰部也長出雞冠狀突出物，下體分泌物也慢慢有惡臭味(但至少一個月前並沒有)，而他自己最近卻沒有小便疼痛或外生殖器。陳先生回憶他這兩個月的性行為，全程有使用保險套，這也解釋為他外生殖器沒有長出菜花的主要原因。至於為何其舌頭、雙眼上眼皮、右手手指尖端等處會長出菜花。患者說，他和女友在性行為時喜歡嘗試如口交、指交等新奇的姿勢，洪啟庭推測可能因為這樣，才在以上地方長出菜花。
洪啟庭表示，菜花好發於體表黏膜處或肌膚較薄處，手指、腳部這些角質層很厚的部位，病毒不易入侵，因此，此案例在全世界極為罕見。菜花傳染性極強，潛伏期非常長，平均約2個月左右，長的甚至可達一年，而且菜花感染的初期，不一定會有明顯的症狀。另外菜花也有個特性，就是此病毒可以在體外存活30分鐘之久。雖然性交是感染的最主要途徑，但是越來越多案例發現也透過自然環境中的汙染物傳播，像是馬桶座墊、溫泉、三溫暖、飯店毛巾，只要上面沾有菜花感染者所留下的人類乳突狀病毒，一經接觸，都有可能媒介病毒因而染上菜花，但是此種感染機會太小，性行為仍是最主要途徑。
洪啟庭提醒，一旦眼瞼上長出東西，可能是針眼、腫瘤甚至如本案例的菜花，自己不要亂摳。若是罹患菜花治療時，別忘了性伴侣也需一起就醫，以防止再次擴大或交叉感染菜花。而在公共場所，根本不知道誰有罹患菜花，因此牙刷、毛巾、面巾等等貼身用具最好不要共用。而在公共三溫暖、游泳池等地則注意自身的清潔。最重要一發現身體任何地方長出異樣，立即尋找專科醫師協助。