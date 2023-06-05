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性平事件衝擊大　賴清德再提三指示「讓社會看到檢討改進決心」

▲賴清德今日親自召開主管會議，坦言性平事件對黨衝擊很大，民進黨會嚴肅以對，讓社會看到勇於檢討改進的決心。（圖／記者陳明中攝）
▲賴清德今日親自召開主管會議，坦言性平事件對黨衝擊很大，民進黨會嚴肅以對，讓社會看到勇於檢討改進的決心。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

台灣政壇「#MeToo」風暴，不分政黨接案連三爆出性平事件，民進黨主席暨總統參選人賴清德今（5）日下午親自主持黨務主管會報，提及三項工作指示，首先民進黨是一體的，不必分事發是哪位黨主席任內，只要發現問題就嚴肅面對；第二為請黨內確實執行性平革新方案；最後則是黨內安排性平教育課程。賴清德坦言這次的性平事件對本造成很大的衝擊，民進黨會嚴肅以對，讓社會看到勇於檢討改進的決心。

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賴清德今日下午親自主持黨務主管會報，並提出三項工作指示，第一民進黨是一體的，不必分事件發生是哪位黨主席任內，大家都擁有相同的價值，只要發現問題就嚴肅面對，秉持一貫的原則坦然解決。

其次，主席賴清德再次重申上周臨時主管會報提出的三點性平革新方案，包括建立直接申訴窗口、零容忍的處理原則與立即修改黨內規章。藉此事件，積極革新，以建立一個性平友善的職場環境，請黨部同仁確實執行。

最後則是請秘書長許立明安排性平教育課程，包括中央黨部及地方黨部同仁，以及黨公職人員的幕僚等，主席也將同時間參加。

賴清德強調，這次性平事件必然對黨造成很大的衝擊，民進黨會嚴肅以對，讓社會看到勇於檢討改進的決心，維護性平的價值，是黨一直努力的方向。

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