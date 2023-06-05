可爾必思28天快閃店！台灣獨家奶泡特調30元 限定隱藏版必喝
日本百年乳酸菌飲料「可爾必思」，在台北車站商圈南陽街打造飲料店，今（5）日至7月2日限期28天快閃，推出台灣獨家才有的「可爾必思」酸甜奶泡，打造5款「清爽系」特調只要30元起，尤其每週將限定1款隱藏版，開幕第一週打造「蜜桃十六茶可爾必思」，讓台灣朝日飲料董事長大石立忍不住分享，希望讓台灣消費者也能回想初戀滋味，「在疫後擁有自由的開心」。
記者蕭涵云/台北報導
1919年7月7日七夕誕生的日本「可爾必思」乳酸菌飲料，主打酸酸甜甜有如初戀的滋味，隨疫情解封為回饋消費者，特別在台北車站商圈南陽街，打造期間限定28天快閃的實體飲料店。希望在可以脫下口罩好好交流的時刻，為台灣消費者帶來更自由的開心。
快閃店提供4款定番款「可爾必思」乳酸菌飲料，包括原味、水蜜桃、芒果和蘋果；以及每週限定1款、連續4週替換的隱藏版限定特調，每款皆搭配台灣獨家才有的「可爾必思」酸甜奶泡，風味可是與平常喝的瓶裝口味不太一樣。開幕第一週隱藏版首推零咖啡因限定特調的「蜜桃十六茶可爾必思」，以16種天然食穀的十六茶為基底，帶來消暑的茶香與果香。
更使用可爾必思1922年以浪漫七夕銀河為靈感、初登場的水玉圓點圖案，妝點「Peace你的渴！」快閃店，內外設有大型「可爾必思」水語鋁箔包裝、拍照打卡區，及可以更了解可爾必思的品牌歷史牆面。即日起至7月2日限期28天快閃，踩點現場拍照後還可參加FB粉絲團「Happy 可爾必思」線上活動抽禮物喔。
快閃店外帶杯藏有互動設計巧思，並搭配特製不織布環保提袋供消費者自取，同時邀請消費者樂捐幫助台灣孩童，樂捐募集的金額將捐助財團法人博幼社會福利基金會。
台灣朝日飲料董事長大石立現場分享，該快閃店只有台灣才有，與日本現行快閃店商品也有所不同，更透露「『可爾必思』酸甜奶泡可是台灣獨家商品」，據他觀察，台灣人注重美食香氣，便針對台灣市場打造有乳酸菌酸酸甜甜滋味的奶泡，希望為可爾必思平凡味道，帶來更深刻的印象。
正值盛夏，星巴克也將於6月7日全新推出「芒果火龍果檸檬星沁爽」，以熱帶風情的芒果、火龍果結合檸檬果汁，並點綴芒果與火龍果果乾，還有同樣結合酸甜芒果與火龍果風味，另搭配清爽椰奶的「芒果火龍果椰奶星沁爽」；並延伸經典的燕麥奶那堤，新推加入鹹焦糖風味糖漿、並撒上鬆脆的蜂巢脆糖和香濃鮮奶油的「脆糖燕麥奶那堤」，及冰涼的「脆糖燕麥奶咖啡星冰樂」，為消費者消暑。