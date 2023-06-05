新光金經營權受矚目！吳東亮獲頒博士 吳東進現身：我們家的光榮
新光金控本周五（9日）股東會董事改選，經營權大戰越演越烈，台新金董事長吳東亮（弟）改革派對上新光金前董座吳東進（哥）的公司派，外界關注兄弟倆是否在董事會前見面或協商。台北醫學大學今（5）日畢業典禮，吳東亮獲頒名譽博士，哥哥吳東進驚喜現身，會前他表示「東亮獲頒名譽博士，是我們家的光榮」。
記者許家禎／台北報導
新光金經營權浮上檯面，吳東進與吳東亮兄弟關係引發外界關注，今日台北醫學大學畢業典禮，吳東亮獲頒名譽博士，哥哥吳東進也現身觀禮，會前接受媒體訪問時表示，很高興出席台北醫學大學的畢業典禮，以及弟弟吳東亮獲頒名譽博士學位。
吳東進表示，家裡有四個博士，爸爸吳火獅在美國聖若望大學獲頒榮譽商學博士，吳東昇是哈佛大學法學博士，自己也在25年前榮獲陽明醫學大學的榮譽醫學博士。他強調「今天吳東亮拿到名譽博士，也是我們家的光榮，我們都很高興」最後祝福畢業生們展翅高飛、鵬程萬里、畢業快樂，希望學生們有機會也能到新光醫院來服務。
今日有消息指出，新光金經營權大戰可望和平落幕，因為傳出吳東進可能接受出任集團共主。而吳東進現身會場也被外界解讀肯定弟弟吳東亮成就外，也選擇攜手與弟弟共度新光金經營權難題。面對媒體追問是否接受「共主」？吳東進沒有回應，但同一時間當媒體追逐吳東進時，在「聲東擊西」下，吳東亮已悄悄進入會場內，沒有正面與媒體遇上。