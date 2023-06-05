民進黨性騷擾案件　勞動局證實還未收到民進黨書面資料

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張斯綱追問，那有沒有辦法去Push（催繳），高寶華回應，會再去做催繳，依照《性別工作平等法》規定，若不給予書面資料，將會依照現行所蒐集的資料來審查，將對民進黨有不有利的情況發生，所以也希望能盡快給予相關資料。
張斯綱再問，民進黨中央會不會無限期繼續拖下去，而勞動局拿他們沒辦法？高寶華說，審查委員會會在6月下旬的時候召開，對於民進黨中央會不會給資料，他沒辦法幫他們做答，他們自己要思考這件事情。
而蔣萬安則強調，該怎麼做就怎麼做，程序會往前進，發文限期就是5天，今天沒有回覆，依法就是召開性評審查，依照所掌握事實開會討論，該開罰就開罰，也絕不容許無故拖延，會要求限期回復
後續台北市議員柳采葳則詢問高寶華，根據《性別工作平等法》第13條規定，僱用三十人以上之雇主應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並在工作場所公開揭 示。 雇主於知悉前條性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施；以現在的已知事實，民進黨中央有沒有違反的規定？
高寶華表示，在相關的報導當中，有很多人已經承認當時沒有處理好，《性別工作平等法》很清楚規定，事發當時就要做處理，但是當時沒有做有效處裡的話，就違反的相關規定。蔣萬安表示，依照《性別工作平等法》13條規定，的確是違法，若沒有得到民進黨中央的補充或說明將依照規定開罰。
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