特企／大宇資訊首款印度發行遊戲《掠奪者六號》 開放預約登錄
台灣遊戲大廠大宇資訊揮旗進軍印度，首款發行遊戲《掠奪者六號》（RAIDER SIX），於印度時間5/30－6/3舉辦封測活動，本次活動於Google Play兩天時間吸引逾3萬名用戶積極參與，活動期間包含讓玩家體驗經典的「吃雞模式」，且在遊戲中提供各種新穎道具進行對戰，封閉測試期間共進行了百萬場次配對對戰，玩家好評不斷，封測順利落幕。6/5正式開放Google Play預約登錄，一週後開放Apple Store預約登錄，《掠奪者六號》（RAIDER SIX）也將在印度時間7/4中午12:00於印度、孟加拉、巴基斯坦地區正式開服。
本報訊
由印度當地團隊開發，大宇資訊發行的《掠奪者六號》（RAIDER SIX），是一款3D絕地逃殺類型手遊，玩家可以選擇小島上最佳著陸點，開始進行一場生存槍戰，利用場景中各種道具和武器殲滅敵人，多樣化的遊戲模式，除了最後歡迎的「吃雞模式」還有像是「狼人殺模式」、「挑戰恐龍」等，玩家也能選擇騎馬、搭車甚至開飛機、騎恐龍，搭配上千種的武器道具，操作直覺、快速上手，落地即刻開戰！星宇互娛營運處長李昊表示：「這次封測活動主要進行壓力測試，優化手機適配性，讓遊戲性達到最佳狀況，一開服就能滿足玩家需求」，更透露玩家對於印度自己的「吃雞遊戲」反應相當好，也相當期待《掠奪者六號》正式上線。
大宇資訊以手遊大作《掠奪者六號》插旗印度市場，日前於孟買成立印度子公司「星點」（Starlight），由副總裁兼營運長陳瑤恬赴印度親自督軍，陳瑤恬表示對這款遊戲相當有信心，也談到：「藉由此次台印共同開發遊戲的經驗，除了提升台灣遊戲品牌知名度，有利未來遊戲內容更國際化，並奠定往後的研發能量，接下來將會開發動作類型遊戲，另外休閒類以及卡牌類型遊戲也都在開發的計劃中。」
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