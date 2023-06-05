回應陸生是否想「柯習會」！柯文哲：會務實以對

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在問答時間，有一名陸生問：「現階段兩岸政策是否還包括「兩岸一家親」？身為中華民國總統參選人，您是否認為中華民國包括大陸地區？」。
柯文哲答：「我主張一家親比一家仇好，交流比斷交好，然後對話比吵架好。最重要的是台灣與大陸基本上還是同文同種，擁有相同的歷史、語言、宗教文化，今天只是因為政治制度和生活方式的不同，所以沒有理由不來往。」
柯文哲反問說：「你是大陸來的喔，你怎麼問我中華民國有沒有包含大陸？」該名陸生回答：「因為我認為包括。」
柯文哲笑說：「你確定回得去中國嗎？」陸生回答：「應該可以。」柯文哲用英文說：I hope so。
另有一人表示自己也是來自上海的留學生，正準備考研究所，研究計畫是關於前總統馬英九與中國國家主席習近平在新加坡的世紀會面。
該名陸生說，今年習近平已在大陸進入第3任期，並且將長期執政，習近平對台灣政策也是具有長期性的，如果柯文哲當選總統的話，會考慮和馬英九一樣，進行兩岸領導人會談嗎？
柯文哲答說：「身為一個外科醫生，強調的是務實，問說我要不要跟習近平見面，重點是見了面要談什麼？要做什麼？目的是什麼？這才是重點，不是為了見面。」
他認為，兩岸之間一定有爭執，所以常常是沒有爭執的先做，文化上的交流總是爭議最少，比如舉辦象棋、圍棋比賽等，不太有人反對。經濟上，大家一起賺錢也是可以先做，政治就要擺在後面談。
他還說：「過去在講『九二共識』，坦白講，我們要克服第一個問題是我們到底有沒有共識要追求共識，這塊如果沒有的話，後面就談不下去了。」
演講會後聯訪柯文哲的時間，台媒問：「如果能和習近平談，想談什麼？」柯文哲答說：「我被批評什麼中共同路人，現在是中國『同飯人』，一起吃飯的。不可以說他講就是台灣金孫，別人講全都是中共同路人。」
台媒還問：「怎麼看侯友宜到現在還不願意正面談九二共識，是否認為侯應該對兩岸問題清楚表態？」柯文哲說：「不清楚表態也許是他（侯）的選戰策略。但我覺得政治是一個說服的過程，在過程當中去說服台灣民眾投（票）給你。如果他認為不講是個選舉策略，那也是可以。」
會後，柯文哲一行前往參議院會館拜會十幾名執政黨自民黨籍參議員，包括參議院自民黨幹事長世耕弘成在內。下午拜會前首相野田佳彥。傍晚拜會日本國會最大的友台團體、由跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司與日華懇事務局長、眾議員木原稔。（編輯：陳承功）1120605