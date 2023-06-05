未來少女／徐若瑄赴日苦熬！沒站C位照變女神：別對自己沒信心
女神徐若瑄接受王牌製作人詹仁雄的邀約，加入《未來少女》陣容擔任「少女製作人」，並在過程中幫助少女們一一完成夢想，徐若瑄受訪時分享了自己也是選秀出身，獨自飛到日本發展的故事，並和所有少女們喊話，即便不是站在C位，但把自己的事情做好，未來一樣可以發光發熱。
記者詹鎰睿/綜合報導
徐若瑄受訪提到，她發現《未來少女》團隊沒日沒夜，一直到今天首錄之前都還在為前製做準備，這樣的節目規模讓她非常震驚，也感謝製作人詹仁雄給她機會，「讓我們陪伴少女們走過這段路，對我來說真的很有意義。」
徐若瑄也談到過去在「少女隊」時期的她，並非站在C位，直到飛到日本發展才走紅，所以也跟少女們喊話，「在整個賽制中，就算不是C位，也不要對自己沒有信心！」徐若瑄強調，把自己的事情做好，把握好每個機會，尋找到自己的特色，「一定會被人看見，依然能夠發光發熱。」同時強調團隊精神的重要性，每個人、每個環節都很重要。
有趣的是，現場有位日籍成員采甄，在用日文自我介紹時出糗，但依舊展現滿滿的活力，讓徐若瑄印象深刻，回憶過去首次上節目時的慘況，「我第一次在節目上自我介紹時超慘的，明明在家裡背好，結果我一唸完第三句後面全部空掉！」怯場到有很長的時間講不出話，更大讚現在的少女們活潑又可愛，還比當時的她大方許多。
想看更多《未來少女》資訊可以點這裡→https://bean.fun/nextgirlz