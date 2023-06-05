用跑步推外交！趙天麟腳底出血拚帛琉首屆馬拉松完賽

台灣友邦帛琉4日舉辦首屆國際馬拉松賽事，全程最長42KM，邀請台灣外交部率團參加，包括超馬立委趙天麟、網球一哥盧彥勳等運動好手共襄盛舉。立委趙天麟還一度跑到腳底破皮出血，仍以5小時33分完賽。趙天麟表示，這次賽是由中華民國路跑協會協辦，匯聚地方與政府能量，讓台灣軟實力透過運動做外交，創造台帛合作的全新亮點。
記者郭凱杰／高雄報導
「2023帛琉馬拉松」是帛琉建國以來首場馬拉松賽事，也是台帛兩國首次合辦的體育賽事，全程最長42KM，路線規劃融合當地名勝風景，並以零塑膠的永續概念舉辦，吸引近千名國際好手參賽。外交部長政務次長田中光、原民會副主委谷縱．喀勒芳安等人近日率團領跑，彰顯兩國邦誼與深化合作。
熱愛跑步的「超馬立委」趙天麟受外交部邀請到場體驗帛琉的馬拉松賽事，並與帛琉總統惠恕仁、駐帛琉共和國大使黎倩儀等人共同擔任剪綵及鳴笛嘉賓，替馬拉松賽事揭開序幕。同時，他也非常感謝中華民國路跑協會、新光醫院醫療團以及所有外交部同仁的努力與用心。
趙天麟也親自報名42KM的馬拉松賽事，與台灣原住民運動好手、高雄市馬拉松紀錄保持人鄭瑞竹一同起跑，最後趙天麟以5小時33分的成績完賽，並取得第28名佳績。
趙天麟賽後分享，疫情後世界各國馬拉松好手回歸賽道，自己也不例外，過程中一度跑到腳底破皮、出血，也檔不住在帛琉開國第一場馬拉松完賽的心願，尤其能夠沿途享受帛琉海島風情的山海美景，十分暢快、享受。
趙天麟指出，帛琉是台灣重要的友邦之一，也都是海島國家，帛琉獨特的人文環境與觀光產業，值得一再探訪；台灣軟實力絕對有能力與不同的友邦、國家進行運動外交，希望未來能持續攜手太平洋地區國家，透過不同的合作來促進彼此的經濟發展願景。