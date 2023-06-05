將官晉任27人！前敦睦艦隊支隊長陳道輝升中將

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晉任少將者，分別有吳勝堂、葉昀輝、郁智隆、謝勇維、楊鄉懿、許天助、朱庸邦、陳俊良、張志煒、吳佳駿、陳元皓、吳慕樵、陳春忠、葉瑞麟、吳啓興、姚樂輝、林家宏、陶成濬、吳志孝、覃紹傑、許洪洲及徐奕鴻等22人。含晉任中將者，合計27人。
國防部指出，明天上午將於國防部博愛樓迎賓大廳舉行中華民國112年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，總統蔡英文將親臨訓勉，鼓舞軍心士氣。
特別的是，陳道輝現職為國防部後勤次長室中將次長，在民國109年疫情爆發時為海軍敦睦艦隊少將支隊長，由於當時爆發敦睦艦隊集體染疫案，讓海軍官兵遭到社會議論，雖然陳道輝當時確診接受隔離，仍透過Line群組向官兵打氣。
陳道輝當時強調，「美好的一仗我打過了！但此時還有27位弟兄姐妹學生們在治療中。還有你（妳）們的親人朋友們忍受與各位分離。忍受別人異樣眼光的苦。」
陳道輝當時提到，「我的任務還沒結束，敦睦支隊也還沒解編。我懇請各位照顧好自己，照顧好家庭。支隊長向所有人致歉。讓你們受到牽連。我會用最正向的力量完成任務，盼各位與我同行。我是中華民國海軍軍官，我是海軍官校的大門走出來的。」（編輯：謝佳珍）1120605