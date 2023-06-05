點名台下大哥吳東進　吳東亮：有他才有現在新光醫院的規模

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吳東亮致詞時表示，父親吳火獅擔任7屆北醫董事、且在北醫財務困難時毅然代理董事長籌備醫院的建設，傾囊以赴支持北醫，他記取父親悲天憫人義無反顧的教誨，個人與企業繼續支持生技醫療、並擴及更生人保護、被害人保護等領域，一路關懷社會弱勢，追隨父親的菩薩心。
吳東亮感謝臺北醫學大學的肯定，獲頒名譽醫學博士的榮耀就像是承續了父親對於醫療事業的參與，具有莫大的意義。他提到1959年吳火獅應胡水旺、徐千田兩位名醫好友的邀請，擔任台北醫學院的創校董事，他是當時唯一一位企業界背景的校董，吳火獅生前擔任北醫七屆董事，前後長達26年，一直到1986年辭世才卸下使命。
吳東亮指出，期間一度因北醫經營陷入困難，吳火獅出任代理董事長，籌建附屬醫院，開工七次才真的啟動，艱辛程度可想而知。他也表示父親對他的影響，說當初北醫建設醫院要融資非常困難，父親以財產擔保奔波籌款非常辛苦，還跟他說今後有能力要開銀行，來替醫院融資，替他埋下創辦台新銀行的種子。
會上吳東亮也提到新光醫院，當初父親決定創辦新光醫院後不久就過世，沒能等到新光醫院開幕，「但好在有大哥吳東進的全力以赴、努力之下，新光醫院才有今天的規模」，吳東亮特別點名在台下的吳東進，吳東進也頻頻拿手機紀錄吳東亮在台上的身影。另外，吳東亮還指出，台新金與其他同業一樣，「這些年來面對許多挑戰，但越戰越勇、越艱難就越會成長茁壯」，似乎在回應近來新光金經營權的紛爭。