特企／Bioré全方位抗曬補給站 6/3-6/4在信義威秀廣場兩日限定

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Bioré UV推出首支海洋友善超輕感高防曬乳液 讓防曬跟愛護地球成為生活日常
作為Bioré 防曬家族首支「海洋友善」的Bioré超輕感高防曬乳液，採用回收樹脂製成再生塑料瓶，同時使用FSC森林認證紙材，以高規格的減塑包裝，守護海洋與環境生態。除了更適合在戶外及海邊使用，也能成為你平時外出防曬的好夥伴，讓愛地球成為日常行動！現
行主打海洋友善的防曬用品，往往質地黏膩、不易推勻，而且具厚重感，卸除時也十分不易。
Biore海洋友善超輕感高防曬乳液，除了擁有高防曬係數SPF50+ PA++++，更專為高溫高濕度的氣候打造。加強了肌膚表層吸收汗水皮脂的能力，防水、耐汗，能長時間防止肌膚產生黏膩感。
同時有別於其它海洋友善防曬，加入獨家輕盈防曬粉體技術，使得Bioré海洋友善超輕感高防曬乳液整體的質地更加滑順好塗抹，在肌膚上也能同時感受到滑輕薄、好推勻，不會有令人尷尬的泛白狀況。臉和身體都能夠使用，並且只需用肥皂就可以輕鬆洗淨。無論塗抹洗卸，都加倍舒適方便！
Bioré UV 含水防曬水珠噴霧 咻！一噴完成日常360度無死角輕鬆抗曬
日本超熱銷Bioré全新世代的含水防曬水珠噴霧，絕對是都會女性包款必備的「水霧防曬」小物！不同於市面上厚重的鋼瓶型噴霧，Bioré含水防曬水珠噴霧輕巧瓶身成為一大亮點，不僅方便攜帶，同時具有噴霧的按壓設計，無論正著噴、倒著噴都OK！也能從頭到腳，身體、頭髮都適用！隨手完成日常360度無死角防曬。「瞬乾系」的Bioré含水防曬水珠噴霧不僅有著一抹神速化開的特點，只要咻！一噴即能感受到其服貼的防曬水膜！同時擁有SPF50 PA++++ 高防曬係數，同時也兼顧輕透的水潤感。每一分水霧皆含角鯊烷等保濕成分與不易致粉刺配方，讓肌膚持續展現自然透明感的水潤光采！
Bioré UV 全方位輕鬆抗曬 你要的防曬都在Bioré 一起迎接終於脫掉口罩的夏天吧！
為了讓消費者能體驗Bioré UV特地於6/3-6/4在信義威秀廣場打造兩日限定Bioré全方位抗曬補給站，除了能體驗Bioré UV最齊全防曬家族：〈日常水感〉、〈日常美肌〉、〈夏日海邊〉、〈極效戶外〉、〈日常溫和〉五大類別系列產品，更可在海灘及都會雙主題互動區拍照，化身不同情境的抗曬美人！打卡上傳換取多項好禮。
Bioré 防曬家族除了宣告推出首支「海洋友善」的Bioré超輕感高防曬乳液，活動現場同時也展出花王企業「Kirei美好永續生活」ESG專區，介紹花王致力於為消費者打造永續的生活的具體行動。目前已有超過60款商品使用100%或部分再生塑料製作瓶器，並減少原生樹脂使用及呼籲消費者多使用補充包，透過包裝上的花王環保標章，鼓勵消費者更有意識去選擇環境友善的產品，響應生活減塑，共創Kirei美好永續生活!
Bioré品牌大使温貞菱展現海邊陽光少女及穿梭在都會中的上班族雙面防曬魅力
擁有清新形象的品牌大使温貞菱，以代言人身分出席Bioré全方位抗曬補給站記者會。今年初才完成玉山攻頂，又在四月參加半程馬拉松完賽！温貞菱分享自己真的很享受戶外活動，而戶外防曬尤其重要，也提到對抗紫外線並非走到哪都要撐一把陽傘，要享受生活就要張開雙手去擁抱環境！而且大家都知道自己喜歡攝影，雙手根本忙不過來，所以要用對方法防曬！自己也很開心看到Bioré的用心，推出首支「海洋友善」的Bioré超輕感高防曬乳液，不僅好塗抹也很方便清潔，用肥皂就可以輕鬆洗淨！
戲約不斷的温貞菱也提到其實攝影棚跟室內的日常防曬也很重要，崇尚自然簡單保養的温温現在包包都會隨時帶著Bioré含水防曬水珠噴霧，因為不僅體積小，只要咻！一噴就能很有實感的感受到其服貼的防曬隱形水膜，而且全身上下都可以用，使用起來實在太方便了！
温貞菱更在Bioré全方位抗曬補給站拍照打卡區親自示範在戶外及室內的防曬方法，展現海邊陽光少女及穿梭在都會中的上班族雙面魅力，親切提醒現場消費者真的不要忽視各種場合都需要防曬的重要性喔！