新北私幼餵食安眠藥案 蘇巧慧轟：侯友宜全台跑透透忙選總統
國民黨正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統，新北立委蘇巧慧今（5）日臉書發文，提及上月14日有家長向派出所報案，新北有幼兒園老師竟餵食幼兒安眠藥，已有3人被檢出安眠藥物質，至今已拖了22天，反觀侯友宜全台跑透透選總統，教育局僅打過一通電話，告訴家長哪裡有醫檢單位，痛批侯友宜怎麼對得起心急如焚、求助無門的家長，「你要新北市民情何以堪！」
記者陳威叡／台北報導
蘇巧慧表示，上月14日有家長向派出所報案，新北有幼兒園老師竟餵食幼兒安眠藥，已有3人被檢出安眠藥物質，反觀侯友宜從上月20日開始，到台南參加參加網路節目，失言稱「台南人沒眼睛」；26日到淡江演講，誤將「淡水阿給」念做「阿擠」；28日到高雄拜會王金平。
此外本月2日立委羅致政、邱泰源召開記者會表示已有10人報案，市府依然無動於衷；侯友宜3日赴台中參拜造勢；4日到台北舉辦各縣市嘉義同鄉會造勢；5日已有13位家長報案，拖了22天，新北市政府終於全園藥檢。
蘇巧慧表示，該所幼兒園中不分年齡的孩子，從幼幼班、小班、到中班，都陸續傳出孩子遭到餵藥，已有13位家長報案，但拖了22天，侯友宜全台跑透透選總統，侯市府沒有調查幼兒園、沒有協助家長轉院、沒有幫助孩子送檢，新北市教育局只打過一通電話，告訴一位家長哪裡有醫檢單位。
蘇巧慧痛批，侯友宜天天把新北市政掛嘴邊、口口聲聲說「侯侯作代誌」，但怎麼對得起這13位心急如焚、求助無門的家長，「你要新北市民情何以堪！」