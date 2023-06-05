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特企／今夏最潮聯名   WAT 攜手黑松  翻玩沙士、汽水

▲潮流調酒與復古汽水碰撞出微醺繽紛口感。（圖／品牌提供）
▲潮流調酒與復古汽水碰撞出微醺繽紛口感。（圖／品牌提供）

本報訊

今年夏天WAT又帶來驚喜全新企劃，最潮瓶裝雞尾酒結合最台味的「黑松」，攜手推出兩款全新氣泡雞尾酒「百香青青沙士」及「古早味冰冰汽水」，即日起於全家便利商店搶先上架。本次主打「享受青春、放膽追夢！」，以國民飲料-黑松沙士、黑松汽水給人台味復古的親切印象，再分別加入夏天最消暑的百香果與清冰口味，帶出清爽的滋味，包裝上也是處處巧思，是喜愛氣泡雞尾酒的人絕不能錯過的選擇！

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WAT X 黑松沙士  果茶融合沙士獨特口感引爆話題
黑松沙士是最代表台灣精神的經典飲料之一，「百香青青沙士」保留沙士原味，加入了酸甜明亮的百香果，增添了青茶和葡萄柚，延伸沙士獨有的草根氣息，經典的黑松沙士與百香果的繽紛酸甜滋味，融合4%酒精風味譜出多層次的創新感受，讓人不禁沉醉其中。外包裝的概念，保留黑松沙士經典紅褐色再加入華麗的彩帶線條，並以散落的星星代表氣泡呈現繽紛色彩。
   

WAT X 黑松汽水 清冰滋味一掃夏日暑氣 
陪伴台灣走過92年的黑松汽水，清爽的口感是全台灣人心中的最佳碳酸飲料。WAT融合哈密瓜與香蕉撞出古早清冰自然新鮮滋味的「古早味冰冰汽水」，炎熱的夏天大口喝下，沁涼的黑松汽水加上回甘青茶，水果及茶香滋味伴隨酒香於口中奔放，多層次口感一不小心就一瓶接著一瓶。外包裝以清新色彩與不規則融化的流動線條，混搭出復古又新潮的時髦設計。
    

WAT X黑松聯名新品 5/31 沁涼上市
本次WAT跟黑松沙士、黑松汽水首次聯名，主打「享受青春、放膽追夢!」，第一波形象影片以時下年輕人最潮活動「滑板」及熱力四色的「網球」為主軸。微醺酒香襯托出青春洋溢的氛圍，清新甜甜的氣泡滋味讓你欲罷不能。

    
WAT與黑松沙士、黑松汽水聯名系列，「百香青青沙士氣泡雞尾酒」及「古早味冰冰汽水氣泡雞尾酒」，每罐售價$59。5/31於全台全家便利商店搶先上架，3件79折； 6/30於全聯上市；7/7則於家樂福、大潤發上市，全台各地都能輕鬆入手，隨時隨地都能享受微醺。

這次聯名主打夏天沁涼、青春洋溢的氛圍， 6/2日起於WAT直營門市限量推出「WAT x黑松夏日急凍冰桶」，售價$999，內含急凍冰桶乙個+百香青青沙士氣泡雞尾酒、古早味冰冰汽水氣泡雞尾酒口味各乙瓶+冬瓜檸檬方瓶乙瓶+WAT潮襪乙雙，數量有限，售完為止。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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