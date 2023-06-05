行政院前狂飆釀1死！肇事屁孩襲警遭開槍 法官裁定延押2個月
台北市中正區去年11月14日凌晨4時許，出現2輛轎車在忠孝東路一段高速狂飆，不料行經地下道時，意外追撞另台無辜小客車，造成車上的王姓駕駛（24歲）當場飛出車外身亡，警方趕抵後，肇事的李姓男子（22歲）還不停叫囂、試圖襲警，經勸阻無效，警員便朝其腿部開槍，這才讓他乖乖躺在地上，由於李男押期將屆，北院考量他仍有羈押必要，今（5）日裁定自本月8日起延押2個月。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，案發當天清晨，李男與江姓少年等6男1女從夜店離開後，分別駕駛2輛車沿忠孝東路往西狂飆競速，但通過地下道時，李男因超車失控，直接撞上王男所駕駛的白色小客車，導致王男飛出車外，被壓在車底身亡，至於與王男同車的女伴則幸運僅受輕傷。
車禍發出的巨大聲響，立刻引來正在附近臨檢的警方注意，豈料警員上前查看時，李男與同車的曾姓乘客（14歲）竟不斷嗆聲挑釁，更一度朝警員逼近，試圖攻擊，見對空鳴槍制止無效，警方只得對其連開2槍，造成他左大腿中彈，送醫搶救後無生命危險。
全案偵結後，台北地檢署依酒駕致人於死罪起訴李男，至於參與競速的江姓男子（16歲），則移由少年法庭，隨著李男羈押期將在7日屆滿，因此北院今天重新裁定其自本月8日延長羈押禁見2個月。